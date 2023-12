Roberta Di Padua, la reazione è inaspettata: mai vista così

Puntate intense per Roberta Di Padua a Uomini e Donne, la sua reazione è davvero inaspettata: mai vista così dal pubblico.

Anche quest’anno Roberta Di Padua è assoluta protagonista di Uomini e Donne, come ormai succede da diverso tempo a questa parte; da quando è ritornata in studio, la dama si è messa in gioco tantissimo e, puntata dopo puntata, non ha mancato di mostrare a tutti quanti la sua solita personalità.

Ultimamente, sembra che le cose in amore non le stiano però andando benissimo: con Marco Antonio ha definitivamente chiuso, anche se il ritorno in studio a sorpresa di Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano) potrebbe portare per lei diverse novità, nonostante non siano mancati gli scontri con Ida già in precedenza.

Spesso al centro di tante polemiche, di recente la Di Padua ha avuto un nuovo battibecco con la Platano: la tensione è salita alle stelle, ma da parte della dama è arrivata una reazione inaspettata che ha sorpreso tutti quanti. Ecco cosa è successo, raramente si è vista Roberta così.

Uomini e Donne, Roberta litiga con Ida e…la dama mai vista così – FOTO

Poco prima del ritorno in studio di Alessandro Vicinanza, sia Ida che Roberta si sono trovate proprio a discutere per lui; già dai tempi di Riccardo Guarnieri non scorre buon sangue tra le due, ma sembra che la situazione sia ormai destinata a cambiare. Roberta, infatti, a seguito della discussione è scoppiata in lacrime e Ida ha deciso di alzarsi dal trono e andare ad abbracciarla.

“Ci sono stata male anche io prima. Quando mi hai detto ‘vergognati’ mi sembravi Riccardo” ha sottolineato Ida durante l’abbraccio, con Roberta che poi baciandola sulla guancia le ha risposto: “Mi dispiace”. Una scena commovente, messa in risalto anche da Gianni Sperti, che l’ha definita come una delle cose più belle vista al programma negli ultimi anni.

Sul momento, è poi intervenuta anche la conduttrice Maria De Filippi, che ha sottolineato come entrambe abbiano avuto le stesse relazioni soffrendoci ugualmente. Minuti sicuramente intensi e pieni di emozioni al programma, con Roberta che si è mostrata in una veste decisamente inedita e si è lasciata andare alle emozioni, mostrando anche al pubblico un lato di lei (sempre forte e “battagliera”) che raramente si vede.