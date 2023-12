Kate Middleton e quell’incontro con la cantante più amata: bellissime insieme

Kate Middleton torna a fare parlare di sé, questa volta a lasciare il mondo intero senza parole è stato l’incontro con una delle cantanti più amate di sempre. Ecco di chi si tratta.

Non è la prima volta che Kate Middleton mostra il suo interesse verso l’arte in tutte le se forme. Basti pensare che negli anni la Principessa ha creato un evento privato, diretto a pochi eletti, nonché un invito per un tè da bere in compagnia con personaggi di spicco nel mondo della cultura, politico e solidale che si trovano in visita a Londra.

Recentemente a essere invitata a uno di questi eventi è stata anche la cantante Dolly Parton che a causa di impegni si è vista costretta a rifiutare, il tutto, però, non finisce di certo qui. A tenere banco troviamo un nuovo incontro per la Middleton, la quale è stata avvistata e paparazzata insieme a una diva del pop.

Incontro speciale per Kate Middleton

Durante le ultime settimane Kate insieme a William è stata impegnata in una lunga serie di eventi in giro per la nazione, incontrando la popolazione e non solo. Un ritorno alla normale attività istituzionale per i Principi del Galles, ignorando così le tante notizie di gossip che li vedono come nuovi protagonisti della scena e del secondo libro che sta promuovendo il Principe Harry sulla scia di Spare.

Kate Middleton, però, così come ha sempre fatto, ha preferito dedicare tutta sé stessa a progetti e appuntamenti in agenda soprattutto in vista del Royal Variety Performance, è qui che si è verificato un incontro davvero molto speciale.

La Principessa del Galles incontra la cantante amatissima in tutto il mondo

Un’occasione molto importante per Kate Middleton, nuovamente davanti le telecamere a intrattenersi con gli ospiti del Royal Variety Performance. Nella rosa degli artisti attesi durante l’evento troviamo proprio una delle cantanti più amate di sempre, una vera e propria stella del pop internazionale, nonché la bellissima e famosissima Cher.

Qualcuno, dietro le quinte, ha filmato l’incontro tra Cher e Kate, le due donne sono state ritratte durante un momento di intimità intente a chiacchierare salutandosi affettuosamente. Un filmato che, non a caso, lascia intendere come tra la Principessa e la cantante ci sia un ottimo rapporto confidenziale, felici di essersi incontrate all’evento.

Il filmato è subito diventato virale, permettendo a Kate Middleton di conquistare ancora una volta la scena, perfetta ed elegante mostrando, come sempre, il suo immenso supporto all’arte in tutte le sue sfaccettature.