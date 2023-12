Oroscopo 2024, sei in cerca di lavoro? Queste sono le occasioni migliori per ciascun segno

Il nuovo anno porta con sé tantissime offerte di lavoro, tutto dipende però dal proprio segno zodiacale: cosa hanno in serbo le stelle per te?

Per quanto al giorno d’oggi parlare di lavoro e soprattutto di lavoro dei propri sogni sia un tema abbastanza spinoso – è già difficile infatti trovare un lavoro qualsiasi esso sia con condizioni contrattuali e salariali che rispettino il contratto nazionale del lavoro – non si deve mai smettere di credere di potersi meritare il meglio in questa vita.

E si dà il caso che il lavoro sia una parte fondamentale della nostra esistenza. Se non hai trovato quindi il lavoro giusto per te ancora, non disperare. Il 2024 sarà un anno propizio anche grazie all’influsso benevolo delle stelle. Sono queste le professioni e gli ambiti che meglio si adattano a ciascun segno zodiacale. Scopriamoli insieme uno per uno!

A ogni segno zodiacale un lavoro: qual è il tuo?

ARIETE

L’Ariete è un grande oratore e sa sempre come convincere gli altri delle proprie idee, ecco perché politica, pubbliche relazioni e ingegneria sono gli ambiti migliori per questo segno.

TORO

Trattandosi di un segno di Terra, oltre a essere estremamente stabile, il Toro ci tiene a non dimenticare mai le proprie radici motivo per cui questo segno potrebbe trovare il lavoro dei propri sogni nella gastronomia, contabilità e giardinaggio.

GEMELLI

I Gemelli parlerebbero tutto il tempo e grazie anche alla loro natura “doppia” non si accontentano mai della superficie, ma vogliono andare a fondo, specialmente quando conoscono gente nuova. Non c’è niente di meglio quindi delle pubbliche relazioni, avvocatura e giornalismo per loro.

CANCRO

Il Cancro è un segno sensibile e sempre molto attento alle esigenze degli altri. Ci tiene insomma che le persone a cui tiene stiano bene, va da sé quindi che campi come medicina, politica e gastronomia siano perfetti.

LEONE

Il Leone è un leader nato, non si fa mai mettere i piedi in testa e deve sempre avere l’ultima parola in un dibattito. In altre parole, sarebbe un perfetto avvocato, un giudice o ancora un dirigente.

VERGINE

Sappiamo bene come la Vergine sia un segno molto preciso e analitico. Deve indagare e scoprire qualsiasi cosa, un lavoro come scienziato, farmacista o ingegnere sarebbe l’ideale.

BILANCIA

La Bilancia cerca sempre un equilibrio in tutto quello che fa e non tollera le ingiustizie, anzi le detesta proprio e quando può cerca sempre di combatterle. Perché allora non provare una carriera nel giornalismo, avvocatura o polizia?

SCORPIONE

Lo Scorpione ha un fiuto infallibile e capisce sempre prima degli altri se qualcosa non va, ecco perché questo segno sarebbe un perfetto terapeuta, scienziato e detective.

SAGITTARIO

Il Sagittario vive per le forti avventure e se potesse, viaggerebbe in continuazione. Non c’è niente di meglio di un lavoro nel settore del turismo per conciliare lavoro e passione insieme. In alternativa, sarebbe anche un ottimo allenatore!

CAPRICORNO

Il Capricorno è il segno più affidabile: dice sempre quello che fa e non si tira mai indietro. Un lavoro di gestione, costruzione o finanza farebbe solo fiorire tutte le sue strabilianti capacità.

ACQUARIO

L’Acquario è un segno delicato e cerca sempre di non urtare il prossimo, a volte anche rintanandosi nel proprio mondo. Ecco perché un lavoro come psicologo, scrittore e scienziato permetterebbe a questo segno di esprimersi al meglio.

PESCI

I Pesci sono creativi, un po’ pazzi e vivono in una realtà parallela con le loro regole. Va da sé quindi che questo segno sarebbe un eccellente artista, ma anche uno strepitoso medico.