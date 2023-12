Ristoranti, vietato l’ingresso ai bambini: la nuova misura fa infuriare tutti i genitori

Non vuoi più sentire bambini che urlano nei ristoranti? D’ora in poi potrai farlo: la nuova regola che ha fatto infuriare tutti.

I bambini sono gioia e felicità, sono la luce degli occhi dei genitori, sono tutto ciò che c’è di bello nel mondo. Anche quando sei tranquillamente seduto al tavolo nel tuo ristorante preferito, cerchi di mangiare in santa pace, e non riesci nemmeno a sentire quello che ti sta dicendo il tuo interlocutore perché orde di bambini urlano come matti? Anche quando li vedi correre in mezzo ai tavoli, facendo lo slalom tra i camerieri con i bicchieri in bilico?

Scenari visti e rivisti. E che hanno portato i ristoranti a prendere decisioni drastiche che stanno facendo infuriare tutti, soprattutto le mamme e i papà. Vietare l’ingresso i bambini può davvero essere una soluzione a questi comportamenti fastidiosi? Il web è in bufera mentre chi non sopporta le voci acute dei bimbi può fregarsi le mani con soddisfazione. E tu che da che parte stai?

Ristoranti vietano l’ingresso ai bambini: i genitori sul web sono in rivolta

Una misura molto drastica che non è piaciuta a tantissime persone, molte di queste sono naturalmente genitori, infastiditi dall’idea di venire in qualche modo discriminati perché hanno deciso di mettere al mondo dei figli. Sarebbero dunque costretti a lasciarli ai nonni, ad una babysitter o rinunciare direttamente al piacere di fare una cena in famiglia al ristorante. Per altri, invece, questa notizia è tutto ciò che aspettavano da molto tempo.

Si tratta dei tanti ristoranti kids-free che stanno spuntando in giro per il mondo. Alcuni locali stanno infatti prendendo la drastica decisione di vietare l’ingresso ai bambini e di rendere l’area del ristorante adults-only, soltanto riservata agli adulti. Ovviamente è una misura presa in carico da pochi ristoranti che vorrebbero offrire al cliente – e al proprio staff – un ambiente silenzioso, sereno e pacifico.

Per molti genitori è discriminazione, per moltissimi altri utenti però è giusto che ci sia un’alternativa. Se hai bambini e vuoi andare al ristorante, puoi in ogni caso prenotare in uno dei centinaia di migliaia di locali “classici” che ci sono in Italia e nel mondo. Se non hai figli – ma perché no, anche se li hai e li vuoi lasciare dalla nonna per una sera – e cerchi una serata tranquilla, avresti qualche opzione in più.