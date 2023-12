Sei ancora in tempo per passare il Natale in vacanza: queste mete sono economiche e adatte a tutti

Se non hai prenotato le vacanze di Natale non preoccuparti sei ancora in tempo: ecco cinque mete e last minute economiche.

Natale si avvicina e se hai intenzione di approfittarne per visitare qualche posto in particolare, sappi che non è ancora troppo tardi. Sei in tempo per scegliere tra una delle cinque mete last minute economiche per un Natale da sogno.

Il detto dice: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi “. Ma ormai le cose sono cambiate e sempre più persone durante il periodo natalizio preferiscono approfittarne per visitare qualche capitale europea addobbata a festa.

In questo magico periodo dell’anno infatti le città più belle del mondo indossano il loro vestito migliore, regalando ai visitatori un’emozione irripetibile. Perciò se hai intenzione di trascorrere le vacanze di Natale lontano da casa tua, sei ancora in tempo per prenotare. Ecco cinque mete tra le quali scegliere.

Vacanze di Natale: 5 mete economiche da non perdere

Per Natale ci sono cinque mete turistiche economiche da non perdere. Viaggiare durante il periodo natalizio è un’occasione con la magia delle feste in posti nuovi e lontani da casa. Se hai voglia di viaggiare anche durante il periodo natalizio, ma pensi che sia tardi per organizzare il tutto, ti sbagli!

Per trascorrere il Natale lontano da casa non è necessario spendere tanti soldi, abbiamo infatti individuato cinque mete low cost che potrebbero fare al caso tuo.

Trascorrere il Natale a Napoli ti permette di scoprire questa bellissima città del sud in uno dei periodi più magici dell’anno. Qui la tradizione natalizia è particolarmente sentita tanto che tra luminarie e presepi sembra di essere catapultati in un posto senza tempo.

Anche Matera è una meta consigliata durante il periodo natalizio. Nella città dei sassi infatti è possibile ammirare le luminarie e il presepe vivente tra i più belli di tutta l’Italia. Ovviamente sono immancabili i mercatini natalizi dove è possibile assaggiare i prodotti tipici e fare qualche regalino di artigianato.

Durante le festività natalizie, Palermo pullula di mercatini natalizi, ma ovviamente il clima è decisamente più mite: il che rende tutto più magico! Qui il visitatore potrà assaggiare l’ottima cucina locale, con Street Food e tanto altro.

Anche a Cagliari è un’ottima meta da prendere in considerazione per le vacanze natalizie. Si tratta di una destinazione economica che si addobba per le feste e per accogliere i visitatori in un clima mite, ma dove non manca la magia di questo particolare periodo dell’anno.

Infine, un’altra meta economica per trascorrere le vacanze di Natale può essere l’Isola d’Elba, dove c’è un bellissimo presepe vivente e tantissimi mercatini natalizi.