Uomini e Donne, ricordate Andrea e Arianna? Ecco cosa fa oggi la coppia

Uomini e Donne ricordate Andrea e Arianna? Sono passati un bel po’ di anni, ecco dove si trova e cosa fa oggi la coppia tanto amata dal pubblico.

Sono passati un bel po’ di anni da quando Andrea Cerioli è salito sul trono di Uomini e Donne fidanzandosi a fine percorso con la giovane Arianna Cirrincione. Era dicembre del 2018 e Andrea era alla sua seconda esperienza nel dating show di canale 5, dopo che qualche anno prima aveva lasciato il trono senza fare una scelta, forse perché ancora troppo addolorato dalla perdita di sua mamma, scomparsa poco tempo prima.

La seconda volta, però, è andata decisamente meglio per il bolognese, che ha conosciuto Arianna e si è subito legato a lei, tanto da sceglierla dopo appena un mese di trono, ricevendo non poche critiche da una parte del pubblico e dagli opinionisti. Ricordate il suo percorso? L’altra sua corteggiatrice era Federica Spano, ma lui scelse di non andare avanti per non illuderla e perché aveva voglia di conoscere meglio Arianna lontano dalle telecamere.

La scelta è sembrata quella giusta, perché a distanza di quasi 5 anni la coppia è ancora ben salda e innamorata. Sapete dove sono oggi Andrea e Arianna e cosa fanno? Le ultime notizie su di loro sono davvero splendide!

Ricordate Andrea e Arianna di Uomini e Donne? Ecco dove sono oggi e cosa fanno, le ultime notizie sulla coppia sono bellissime

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a dicembre 2018 a Uomini e Donne e il 31 gennaio 2019 lui ha deciso di sceglierla e di lasciare il programma con lei per poterla conoscere meglio lontano dagli sguardi indiscreti delle telecamere. Una scelta che all’epoca non è stata compresa da tutti, dato che il trono era cominciato da appena un mese, ma che poi si è rivelata vincente, visto che Andrea e Arianna sono ancora oggi una splendida coppia.

Li abbiamo visti insieme quando lui ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2021, arrivando terzo, e poi possiamo seguirli quotidianamente sui social, dove sono entrambi molto attivi e dove condividono diversi momenti della loro vita quotidiana. Oggi la coppia vive a Bologna, città d’origine di Andrea, ed è in procinto di accogliere una ‘new entry’ in famiglia.

Arianna, infatti, è incinta di una bambina e presto lei e Andrea diventeranno genitori per la prima volta. Qualche giorno fa hanno anche condiviso un video in cui hanno raccontato l’esito dell’ultima ecografia, grazie alla quale hanno potuto vedere già i lineamenti della piccola.

Di recente i due hanno anche attraversato un momento non facile perché Andrea ha subito un intervento alla cistifellea, come lui stesso ha raccontato sui social, ma ora sono sereni e concentrati sull’arrivo della loro bambina, previsto per le prossime settimane. Vi piace questa coppia?