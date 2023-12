Bollo auto cambia tutto: per queste fasce d’età arriva sconto 50% o 100%

Ci sono importanti novità che riguardano il bollo auto: determinate fasce d’età possono beneficiare di uno sconto che va da al 50% al 100%.

Il bollo auto è una tassa che deve essere versata ogni anno per poter circolare legalmente su strada pubblica. Si tratta di una delle imposte più odiate dagli italiani proprietari di veicoli a motore.

Il valore del bollo cambia automaticamente in base ad alcuni elementi che hanno a che fare con la cilindrata del veicolo e il tipo di alimentazione. In ogni caso ha validità annuale, tuttavia, alcune categorie di cittadini hanno la possibilità di ottenere uno sconto sul versamento dell’imposta o addirittura l’esenzione totale.

Bollo auto: ecco a chi spetta lo sconto e l’esenzione totale

In base a quanto stabilito dal Codice della strada tutti coloro che sono proprietari di veicoli a motore quindi autoveicoli o motoveicoli devono pagare il bollo auto. Il mancato rispetto di questo adempimento obbligatorio espone il cittadino all’applicazione di sanzioni amministrative piuttosto salate.

In ogni caso, la legge prevede delle agevolazioni sul versamento del bollo auto in presenza di determinate condizioni. Ad esempio le agevolazioni per i veicoli ultra ventennali. Appartengono a questa categoria tutti gli autoveicoli e i motoveicoli che sono costruiti da vent’anni e non sono adibiti all’uso professionale.

L’esenzione al bollo auto è riconosciuta a favore dei soggetti disabili e invalidi tutelati dalla legge 104. Per ottenere tale tensione è necessario presentare una domanda allegando tutta la documentazione sanitaria rilasciata dall’INPS.

Affinché l’esenzione totale al pagamento del bollo auto sia riconosciuta per effetto della legge 104 è necessario che il disabile abbia i seguenti requisiti:

patologia che comporta una ridotta o impedita capacità motoria

patologia che comporta una grave limitazione della capacità di deambulazione

disabilità mentale o psichica

cecità o sordità.

In alcuni casi, invece, è possibile beneficiare dello sconto al pagamento del bollo auto. Questo è il caso di vetture che rispondono a specifici requisiti: