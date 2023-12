Beautiful anticipazioni americane: Finn vuole veramente salvare Eric con la sua cura?

Beautiful regala qualche anticipazione direttamente dall’America: protagonista Finn è il suo intervento per salvare la vita di Eric.

Si torna ancora una volta a parlare di Beautiful, la soap opera americana che anche in Italia è un grande successo ormai da molti anni, grazie alle puntate che ogni giorno vanno in onda su Canale Cinque, eppure oggi le anticipazioni ci arrivano direttamente da oltre oceano.

Partiamo dal presupposto che ancora una volta al centro dell’attenzione ci sarà Eric Forrester e la salute che sta facendo preoccupare la sua famiglia, al capo famiglia infatti restano solo sei mesi di vita e se lui da un lato sembra averlo accettato, per molti familiari le cose non stanno cosi.

Tra tutti, Finn, il giovane non ha preso parte alla festa di addio di Eric e il motivo del suo ritardo ha un motivo davvero preciso: Eric è pronto a morire e infatti ha organizzato il suo funerale o per meglio dire una festa di addio che ha visto la presenza anche dei figli lontani. Ma il medico non si arrende con il nonno. Che cosa ha escogitato?

Beautiful, Eric potrebbe essere salvato dalla cura di Finn

Insomma alla festa organizzata da Eric sono tutti presenti, lui ha un completo bianco elegante, nel corso della serata riesce a intrattenere gli ospiti e dare anche la sua benedizione a Thomas e Hope, rivolge a Steffy i complimenti, la stessa si scusa per l’assenza di Finn.

Ebbene, dietro il ritardo del dottore ci sono dei motivi precisi, Finn non si è presentato alla festa di Eric o per meglio dire è arrivato con ritardo per via di un impegno di lavoro molto importante che lo riguarda da vicino: il dottore sta lavorando per trovare una cura per Eric senza dire niente a nessuno e in particolare a Steffy, non ha nessuna intenzione di illuderla.

Si sta impegnando notte e giorno per poter salvare il nonno della sua amata moglie e per dimostrare quanto la ama. Davvero un colpo di scena incredibile che qualora venisse messo in atto e dovesse poi funzionare, sarebbe un modo perfetto per farci capire che per Eric non è ancora il momento di lasciare la scena.

Ma Finn davvero riuscirà a curare Eric e soprattutto a sottoporsi a quella che potrebbe essere una sperimentazione e non una certezza? Manca davvero poco tempo e poi lo scopriremo.