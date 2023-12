Victoria De Angelis sempre più bollente: questa volta si mostra senza niente sotto – FOTO

Con Victoria De Angelis l’atmosfera è sempre più bollente: la bassista dei Maneskin così, sotto non c’è nulla – FOTO

Dopo l’exploit assoluto dei Maneskin, arrivati non soltanto a vincere Sanremo ma anche a trionfare all’Eurovision Song Contest e a spopolare in tutto il mondo, Victoria De Angelis non soltanto si è imposta come musicista di successo a livello internazionale, insieme ai suoi compagni, ma anche come vera e propria icona di sensualità.

Seguitissima da milioni di fan in tutto il mondo grazie ai concerti a livello internazionale, quando Victoria decide di postare foto o video, dai concerti o dalla sua routine quotidiana, l’atmosfera è sempre bollentissima; col suo fascino unico, il cuore dei fan batte sempre all’impazzata per lei.

Ancora una volta, col nuovo post sui social, la De Angelis condivide alcuni momenti all’estero, lasciando tutti senza parole per l’outfit sensuale e offrendo una visione di quelle che lasciano completamente senza fiato: eccola così, la bassista sotto non indossa nulla ed è sempre più bollente.

Victoria De Angelis sempre più bollente: sotto non c’è niente – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Victoria De Angelis questa volta si è mostrata direttamente da Tokyo, in Giappone; pienamente immersa nella cultura nipponica, la bassista è ancora più bollente del solito e si mostra senza niente sotto:

“Kawaii🍭” scrive lei nella didascalia del post, che la vede sempre bellissima; a colpire è lo scatto realizzato nella camera d’albergo, nel quale Vic indossa un giacchetto di pelle lasciato aperto e, sotto (come è chiaramente visibile) non ha davvero nulla…a contenere il décollété solamente la giacca, per un effetto vedo-non vedo che infiamma subito i milioni di fan del web.

Sempre in grado di lasciare senza fiato, la De Angelis fa subito il pieno di like e di commenti, mostrando come al solito una sensualità oltre ogni limite; non è un caso che, il suo fascino, sia osannato da ogni paese in tutto il mondo. A leggere i commenti sotto alla foto, infatti, arrivano complimenti in tantissime lingue: quella di Vic è una sensualità davvero internazionale e, di mese in mese, diventa sempre più popolare e amata. Anche in prossimità del Natale, la temperatura sul suo profilo è bollentissima…