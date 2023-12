Carlo, da quando è salito sul trono è accaduto qualcosa che non era mai successo prima nella storia

Nella storia millenaria della monarchia inglese non era mai successa una cosa simile prima d’ora e non appare un caso che sia accaduto con Re Carlo.

Pur trattandosi di una vita fatta di privilegi, capricci reali, sfarzi, lussi e banchetti, non è per nulla semplice essere un reale, specialmente se si diventa il bersaglio preferito di stampa e repubblicani prima ancora di diventare re.

La vita di Carlo, infatti, è stata sempre all’ombra della madre che ha lasciato – un po’ come la regina Elisabetta I e Vittoria – un segno profondo e indelebile nella monarchia inglese, tanto da definire un’epoca col suo potere e carisma.

Lo stesso, invece, non si può dire di Carlo. Il sovrano, infatti, si sta impegnando in ogni modo e i suoi anni di “preparazione” – ben spiegati ad esempio nella serie tv targata Netflix The Crown – si vedono tutti, ma non sembrano bastare. La sua storia privata sembra essere più ingombrante di quella pubblica. E così quasi quasi Carlo per molti non è neanche all’altezza di una situazione simile.

Carlo, insomma, resta il principe che ha fatto soffrire tremendamente Lady D a causa della sua storia extraconiugale con Camilla Parker Bowles e un’onta del genere – specialmente a causa del tragico incidente in cui la principessa ha perso la vita – è difficile da dimenticare, anche a causa di Harry che dopo il Megxit ha avuto molto da ridire sulla sua famiglia e sul trattamento riservato alla madre e alla moglie.

Il trono di Carlo è bilico? La monarchia inglese vacilla non poco: non era mai successo prima

E ora che è uscito ‘Endagame‘, il libro bomba scritto dal giornalista britannico Omid Scobie – molto vicino a Harry e Meghan tanto da essere per molti il portavoce ufficioso della coppia – le cose si complicano non poco e la monarchia inglese per la prima volta nella sua storia è davvero a rischio, scoop dopo scoop. E benché non sia di certo la prima volta che i Windsor navigano in cattive acque, ora ci sono due nuovi fattori preoccupanti che minano non poco la stabilità della Corona.

In un mondo sempre più secolarizzato, la monarchia è anacronistica, specialmente se pesa direttamente sulla tasche dei contribuenti britannici, molti dei quali ormai abbastanza vicini alle posizioni repubblicane. Ma non finisce qui. Come dicevamo prima Carlo non è Elisabetta, non ha né lo stesso carisma né la stessa forza e gossip del genere non fanno altro che indebolire la sua posizione, tanto da chiedersi se esisterà ancora la monarchia inglese dopo di lui.