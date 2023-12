Isabella Ricci, da Uomini e Donne al divorzio: cosa fa oggi

Torna a essere protagonista della scena Isabella Ricci ex stella di Uomini e Donne… ma come è cambiata la vita della dama dopo lo show e il divorzio dal suo ex marito?

Solo alcuni anni fa a fare il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne è stata la bellissima ed elegantissima Isabella Ricci, da molti ritenuta in diretta competizione con Gemma Galgani.

La dama in pochissimo tempo ha davvero conquistato il pubblico con la sua personalità forte che non è mai passata inosservata; inoltre, il programma ha permesso alla Ricci di incontrare colui che credeva essere la sua anima gemella, ma il sogno d’amore per lei si è infranto poco dopo.

Isabella Ricci dopo Uomini e Donne

L’ex dama del trono over, Isabella Ricci, arriva nel programma alla ricerca dell’amore dopo la fine di un travagliato matrimonio. A oggi la Ricci gestisce un’azienda dal nome Pet Village per la quale si è trasferita a Ravenna, nel tempo le ha permesso di costruire una considerevole solidità e indipendenza economica instaurando varie collaborazioni su più campi.

Durante il suo percorso al Trono Over incontra Fabio Mantovani, ex pilota civile della compagnia Meridiana, e tra loro nascerà subito un grande amore per il quale decideranno di lasciare insieme il programma condotto da Maria De Filippi nel 2021. L’anno dopo, poi, la famosa coppia annuncerà l’imminente matrimonio celebrato il settembre successivo.

La storia d’amore, però, ben presto prenderà una piega diversa e il divorzio arriverà nel 2023. A rivelare le motivazioni dell’addio è stata la stessa Ricci durante una lunga intervista rilasciata alla redazione di FanPage: “Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me sé stessa mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali“.

La nuova vita di Isabella Ricci dopo il divorzio

Nonostante la fine del matrimonio con Fabio Mantovani abbia creato clamore mediatico, Isabella Ricci, oltre alle poche dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle reali motivazioni che hanno determinato il divorzio.

Archiviata la parentesi sentimentale, oggi Isabella Ricci continua a raccontare la sua vita attraverso i social, immersa in vari impegni e viaggi tra Ravenna, Roma e Dubai così come lei stessa ha scritto nella biografia della pagina Instagram ufficiale. Sembrerebbe che dietro le quinte della vita dell’ex dama di Uomini e Donne non ci sia un nuovo amore all’orizzonte, motivo per cui i fan sperano di vederla nuovamente nel parterre del trono over ma la Ricci non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito.