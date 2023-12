Little Tony, venuta a galla tutta la verità: ecco chi si sta godendo la sua immensa eredità

Little Tony, ancora brucia la perdita dell’indimenticabile cantante. La sua eredità artistica fortunatamente non è perduta. Ecco chi l’ha raccolta, tenendo alto il suo ricordo.

Sono passati poco più di dieci anni da quando il cantante Little Tony (nome d’arte di Antonio Ciacci) si è spento all’età di 72 anni a causa di un tumore ai polmoni.

Accanto a lui, fino alla fine, c’è stata la moglie Luciana Manfra. Tra i due c’era un forte legame nonostante i 28 anni di differenza. Ad unirli fu la passione per la musica. La donna, infatti, faceva parte della band dell’artista, era una corista. Tuttavia, il famoso interprete di “Cuore matto” era già stato sposato in passato. Il suo primo grande amore fu Giuliana Brugnoli, madre della figlia Cristiana Ciacci.

Quest’ultima ha raccolto l’eredità artistica del padre e ha spesso raccontato come il rapporto tra i suoi genitori fosse intriso di alti e bassi, pur essendo stato carico di sentimenti positivi. La loro unione si è interrotta drammaticamente nel 1993 con la morte prematura della stessa Giuliana Brugnoli a causa di un tumore osseo; Cristiana aveva solo 19 anni.

Little Tony, il grande amore con la prima moglie e il ricordo della figlia

Come dichiarato da Cristiana Ciacci, Little Tony fu attratto immediatamente dal fascino di Giuliana Brugnoli sulle spiagge di Ostia nei primi anni Sessanta. Entrambi giovanissimi, stavano costruendo le proprie strade nella vita. Little Tony era già noto in ambito musicale; Giuliana, invece, era una hostess di volo.

“Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata” – ha raccontato la Ciacci in un’intervista realizzata da Mara Venier a Domenica In. Ha proseguito: “Lei non voleva saperne niente nonostante lui fosse già molto famoso”. Il cantante, però, l’ha corteggiata per mesi. Alla fine lei ha capitolato. Si sono sposati nel 1972 a San Marino e sono rimasti insieme fino alla morte della Brugnoli.

Il loro rapporto non è sempre stato idilliaco. Little Tony era spesso distante, impegnato nella sua carriera tra musica e cinema. La coppia ha attraversato periodi di crisi, fatti anche di tradimenti. Lo stesso cantante in passato rivelò che la moglie aveva accarezzato l’idea di lasciarlo: “Non stavo un momento a casa fra Sanremo, Cantagiro, Venezia e il cinema”.

La sua arte non è stata dimenticata. La figlia Cristiana, infatti, porta avanti il progetto musicale dal titolo “Little Tony Family” esibendosi in giro per l’Italia insieme al musicista Angelo Petruccetti,