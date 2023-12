Quanto costa mangiare da ‘Frezza’ il ristorante di Claudio Amendola? Menù e prezzi

Hai mai desiderato mangiare al ristorante di Claudio Amendola? Prima di prenotare, controlla menù e prezzi.

Le risate che ci ha regalato l’attore romano Claudio Amendola, le lacrime con i suoi ruoli drammatici e tutti i bei momenti di grande cinema e televisione che ha dato agli spettatori non hanno prezzo. Ma sapevate che è anche un ristoratore? L’attore infatti ha un ristornate proprio al centro di Roma, amatissimo dai turisti e dai romani stessi, desiderosi di assaggiare tutti i piatti proposti dagli chef scelti dall’attore, amante della buona cucina.

Ma prima di prenotare in qualsiasi ristorante, persino in quello di Claudio Amendola, dovresti conoscere tutto quello che c’è da sapere, a partire dal menù offerto dal locale e dai prezzi, seguiti dall’indirizzo del luogo, dove si trova e come fare per prenotare un tavolo. Ecco tutte le informazioni utili sul locale dell’attore che è nel cuore di tutti gli italiani.

Cosa si mangia e quanto costa andare al ristorante di Claudio Amendola: proprio al centro di Roma

Proprio nel gioiello del centro della Capitale, Claudio Amendola ha aperto un ristorante davvero da provare. È “Frezza” e tutti sono già pazzi per la cucina romana genuina e raffinata allo stesso tempo, nessuna velleità da ristorante stellato ma allo stesso tempo personale e staff professionista e specializzato e piatti di alta qualità. Recupero delle radici e delle origini della cucina romana e italiana e qualche tocco dello chef da maestro.

Lo chef, che opera nella cucina a vista, è Davide Cianetti, volto noto in campo gastronomico che propone un menù molto vario: dai grandi classici della cucina romana come l’immancabile Carbonara, cremosissima e croccante, fino a ricette più particolari e raffinate, tutte da provare. Buona notizia: i prezzi sono contenuti e per tutte le tasche, nonostante la qualità dell’offerta.

Si può mangiare di tutto: taglieri con selezione di formaggi e salumi, fritti deliziosi, primi piatti tradizionali come Carbonara, Gricia e Amatriciana, secondi di carne romani come la coda alla vaccinara e una selezione meravigliosa di dolci per finire il pasto con un dessert goloso. Ampia selezione di cocktails della casa da abbinare e tante opzioni vegetariane disponibili sul menù.

I prezzi oscillano attorno ai 15 euro per i taglieri, primi piatti dai 7 ai 13 euro, le pizze tra i 10 e i 18 euro, dolci intorno agli 8 euro e cocktails sui 10 euro circa.