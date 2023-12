Vuoi acquistare i regali di Natale su Amazon? Ecco alcuni trucchi utilissimi per risparmiare

Se volete acquistare i regali di Natale su Amazon, questi trucchi sono utilissimi. Potrete risparmiare decine di euro senza fare nulla.

Ormai chiunque si affida ad Amazon anche per fare i regali di Natale. Questo perché c’è modo di navigare all’interno della piattaforma di e-commerce e trovare la giusta ispirazione. Ma anche e soprattutto per via dei costi ridotti rispetto ai negozi fisici, che ci danno modo di risparmiare anche decine di euro e di poter godere della spedizione gratuita e in un giorno grazie all’abbonamento a Prime.

Forse non lo sapete ancora, ma per spendere molto poco all’interno del servizio di e-commerce non basta semplicemente collegarsi e cercare ciò di cui si ha bisogno. Esistono infatti alcun trucchi che sono pazzeschi e vi daranno modo di trovare i prodotti dei vostri sogni a costi mai visti così bassi prima d’ora. Vi consigliamo di seguirli tutti e subito, resterete senza parole da quanto riuscirete a risparmiare.

Regali di Natale su Amazon: alcuni trucchi per risparmiare

Grazie a questi comodi e veloci trucchi, che sono immediati e alla portata di tutti, avrete modo di risparmiare tantissimo su Amazon. Una pratica utile sia se dovete fare ancora i regali di Natale che per vostri acquisti personali. Non si tratta infatti di metodi che sono validi solo in questo mese o dedicati a promozioni a tempo, ma di stratagemmi di cui non si parla mai abbastanza ma che sono a vostra disposizione in ogni periodo dell’anno.

Il primo riguarda i coupon. Che sicuramente avrete già notato almeno una volta accedendo a determinate pagine del prodotto che stavate cercando. Proprio sotto le varie info dedicate a prezzo e spedizione, si trovano alle volte caselline da spuntare per godere di sconti in percentuale o direttamente in denaro. Se siete stanchi di cercarli tutti singolarmente, dovete sapere che vi basta cercare Amazon coupon nella barra di ricerca iniziale per trovare una ricca selezione di oggetti su cui c’è il coupon disponibile.

Un altro trucco utile è quello di affidarsi al Warehouse di Amazon, ossia una sezione dedicata ai prodotti di seconda mano che – per un motivo o per un altro – sono stati restituiti. Cercate Amazon Warehouse nella barra di ricerca e vi ritroverete davanti ad un’infinità di oggetti con sconti anche del 30%. Scegliendo ciò che vi serve, vi verranno fornite tutte le informazioni del caso in merito alla condizione, al tipo di imballaggio e via dicendo. E c’è comunque il reso gratuito entro 30 giorni, qualora non doveste rimanere soddisfatti una volta ricevuto il pacco.