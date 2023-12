Caffè e farmaci, non sempre è possibile: se prendi questi, rischi di annullare il loro effetto

Alcuni farmaci possono interagire con il caffè annullandone gli effetti. Ecco quali sono e gli accorgimenti per non rischiare.

Il caffè è una delle abitudini più radicate per gli italiani. Quasi tutti lo assumiamo a colazione o addirittura diverse volte al giorno. Lo facciamo grazie alle sue proprietà energizzanti, poiché contiene caffeina che è il principio attivo che aiuta a stare svegli e concentrati durante la giornata. Tuttavia, il caffè non fa sempre bene, soprattutto se stiamo assumendo determinati farmaci.

Alcuni medicinali, infatti, possono vedere i loro effetti annullati dall’assunzione del caffè. E’ molto importante sapere di quali farmaci si tratta poiché potrebbe essere molto pericoloso, in quanto è come se non li stessimo assumendo. Alcuni di noi stanno assumendo terapie importanti e spesso di vitale importanza. Per cui sospenderli potrebbe causare effetti molto rischiosi per il nostro organismo. In questo paragrafo i farmaci che non dobbiamo mai assumere con il caffè.

Attenzione al caffè se assumiamo certi farmaci: ecco quali

La caffeina può amplificare o addirittura annullare l’effetto di un farmaco. E’ molto importante fare presente al proprio medico se si sta assumendo del caffè prima di vivere spiacevoli situazioni. Ci sono medicinali che non dovremo mai prendere con il caffè e che dovremmo assumere lontano da questo integratore alimentare. I rischi di veder modificato l’effetto di un farmaco potrebbero compromettere lo stato della nostra salute.

Tra i farmaci che vengono praticamente annullati dal caffè e altre bevande a base di caffeina ci sono quelli per la tiroide. La levotiroxina richiede mezz’ora di digiuno completo per la sua assunzione, compreso anche il caffè. Se il paziente non rispetta la posologia il farmaco non farà alcun effetto. Anche i Fans non dovrebbero essere assunti con il caffè. Il rischio è creare lesioni gastriche, poiché si tratta di antifiammatori. Attenzione anche ai drink energetici, come la Coca Cola e la Red Bull.

Le stesse indicazioni vanno seguite anche per chi sta assumendo farmaci contro il reflusso. I soggetti che soffrono di queste malattie devono evitare la caffeina perché causa acidità e irritazione di stomaco. Altri farmaci da non abbinare al caffè sono quelli per l’osteoporosi, perché l’alendronato può causare irritazione del tratto gastrointestinale. E’ bene aspettare almeno 30 minuti per assumere alimenti e bevande, sopratutto se si tratta di alimenti acidi come il caffè.

Stesso discorso per quanto riguarda i calmanti. Il caffè è un eccitante e può potenziare l’effetto nel sistema nervoso, mentre chi prende farmaci anti-ipertensivi deve stare attento agli effetti diuretici della caffeina perché possono portare alla disidratazione.