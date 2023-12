Oroscopo della prossima settimana, questi segni zodiacali vivranno un momento molto complesso

La settimana non inizia (e non finirà nemmeno) nel migliore dei modi per questi segni zodiacali: li attendono 7 giorni davvero complicati.

Ci sono settimane che vorremmo finissero lunedì stesso e altre che invece ci fanno stare così bene, da farci pensare che alla fine, nonostante tutto, la vita abbia sempre qualcosa di bello da offrirti. Ovviamente stiamo parlando di sentimenti contrastanti, difficili da spiegare, ma c’è proprio questa fluttuazione emotiva alla base della stessa vita.

In altre parole, non si possono vivere sempre e solo momenti felici e spensierati. L’esistenza umana, infatti, è fatta anche da sfide da vincere e ostacoli da superare. Ecco perché se fai parte della lista dei segni che dovranno affrontare una settimana molto complessa, ti conviene fare un bel respiro profondo e mantenere la calma.

La vita sì, è vero, non sarà facilissima e da lunedì a domenica si sperimenterà una tensione costante difficile da tenere a bada, ma ricorda sempre che spunta sempre il sole dopo il temporale. Vediamo insieme allora quali sono i segni zodiacali che le stelle hanno voluto mettere in difficoltà la prossima settimana.

I segni zodiacali che trascorreranno una settimana davvero intensa: controlla subito se c’è anche il tuo!

ARIETE

Caro Ariete, avvertirai una sensibilità maggiore e tutte le tue emozioni saranno più intense e amplificate. Tendi spesso e volentieri, infatti, a reprimere i tuoi reali sentimenti che non possono però tacere a lungo. Fai attenzione quindi a non affogare in così tanta angoscia e a trovare sempre un punto felice in mezzo alla tempesta: questa settimana potrebbe rappresentare per te un’opportunità di crescita personale e professionale.

TORO

Non c’è bisogno nemmeno che ti faccia presente, caro Toro, quanto l’atmosfera sarà tesa nei prossimi giorni, anche perché già nel weekend avevi avuto qualche piccola avvisaglia che non faceva presagire assolutamente nulla di buono. Non disperare però, non ti si addice. Le nuvole, infatti, non dureranno per sempre e ben presto anche tu tornerai a sorridere alla vita, basta solo mantenere il sangue freddo.

PESCI

Le emozioni avranno la meglio questa settimana caro Pesci e non c’è nulla che tu possa fare se non assecondarle. Insomma, non ha senso respingerle o peggio reprimerle. Lascia che facciano il loro corso naturale. E dopo aver fatto i conti con i tuoi sentimenti più bui e contrastanti, avrai tutti gli strumenti necessari per una maggiore lucidità mentale.