Ferragnez vacanza da sogno a Saint Moritz: il costo per il soggiorno

I Ferragnez si sono concessi una vacanza extralusso a Saint Moritz per passare il Natale e il costo del soggiorno è stellare.

I Ferragnez spesso finiscono al centro delle polemiche per la vita agiata che conducono. La famiglia più famosa dei social si concede spesso spese folli, fatte di vacanze da sogno all’estero e abiti griffati. Anche per passare le vacanze di Natale, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di non restarsene nella grigia Milano. La famiglia per ora si è recata niente poco di meno che a Saint Moritz, in Svizzera.

Si tratta di un soggiorno in montagna e in mezzo alla neve, per respirare appieno la magia del Natale. Una vacanza che ovviamente è riservata solo a chi può permetterselo, perché il prezzo del soggiorno è davvero per pochi. Infatti, la Svizzera è notoriamente più cara dell’Italia a livello di prezzi per mangiare fuori e per alloggiare. Loro hanno scelto una suite di lusso e come sempre non si sono fatti mancare nulla. Ma quanto hanno speso Chiara Ferragni e Fedez?

Quando costa la vacanza a Saint Moritz di Chiara Ferragni e Fedez? Cifre da capogiro

Due giorni fa i Ferragnez hanno pubblicato alcuni scatti della loro vacanza a Saint Moritz. Nelle foto appaiono all’interno di una bellissima accogliente baita, mentre in un’altra foto sono all’interno di una grande suite. Ovviamente il costo della loro vacanza è sicuramente a tre zeri, ma vediamo quanto costa andare nella rinomata località turistica invernale. Sono cifre da folli.

Ovviamente i prezzi medi in Svizzera sono più alti che nel nostro Paese, tanto che per fare la spesa bisogna pagare 1,86 euro in più (la valuta è in franchi). Per alloggiare in un hotel extralusso a St Moritz, nonché a 5 stelle, si spendono circa 553 franchi a notte, ovvero 585,24 euro. Non si sa quanto abbiano speso Chiara Ferragni e Fedez per alloggiare in Svizzera, ma la cifra potrebbe dunque aggirarsi dai 500 agli oltre 1000 euro a notte.

Per mangiare fuori solo in un ristorante di fascia media si spende circa 105 euro a persona. Considerando che Chiara e Fedez mangiano solo in ristoranti di lusso il prezzo è facilmente raddoppiato. Queste sono ovviamente solo delle stime e delle indiscrezioni, poiché non nessuno sa esattamente quanto abbiano speso per la vacanza.