Belen Rodriguez incinta di Elio Lorenzoni? Dopo i rumors, la verità in una foto

Belen Rodriguez aspetta un figlio dal compagno? Le foto della show girl parlano chiaro e non lasciano spazio a possibili dubbi.

Da settimane non si fa altro che parlare di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez, la show girl non ha mai nascosto il desiderio di volere altri figli e adesso che con Elio Lorenzoni ha ritrovato l’amore, si è vociferato di una cicogna in arrivo. Le foto della show girl rivelano tutto.

Le immagini non possono mentire e più chiaro di così non c’è davvero nulla. I gossip su Belen hanno trovato finalmente una risposta, la verità sulla gravidanza della show girl argentina è arrivata.

Belen Rodriguez incinta? La foto che risponde alla domanda

Belen Rodriguez in questi ultimi giorni ha condiviso diverse immagini in cui indossa due completini intimi davvero molto sexy, dalle immagini si comprende la verità sulla presunta gravidanza.

Come si vede dagli scatti, infatti, non vi è alcun gonfiore sospetto sul ventre che potrebbe lasciar pensare a una gravidanza. Dunque, perlomeno guardando queste foto, verrebbe da pensare che Belen, per il momento, non sarebbe incinta. La show girl argentina ha recentemente ritrovato il sorriso al fianco di Elio Lorenzoni e con lui pare faccia davvero sul serio. La coppia si dovrebbe anche sposare, dopo che la show girl ha ricevuto la proposta di matrimonio in un romantico viaggio alle Maldive e ha accettato.

Ospite a Domenica IN Belen si è lasciata scappare che vorrebbe altri due figli. Una sorta di risposta agli innumerevoli gossip che hanno parlato di una cicogna già in arrivo. La Rodriguez, invece, vuole sì allargare la famiglia ma probabilmente vuole aspettare ancora un po’. A breve lascerà l’Italia per un viaggio in Argentina di qualche settimana, al suo fianco ci sarà probabilmente il compagno Elio.

Che sia quella l’occasione per pensare a un figlio? Approfittandone di una pausa dall’Italia e dal gossip, potrebbe essere la situazione ideale per rilassarsi e pensare di allargare davvero la famiglia. Il desiderio c’è, stando a quello che ha raccontato Belen e con Elio le cose andrebbero a gonfie vele, lei è innamoratissima e finalmente felice. Non è detto, dunque, che la cicogna tardi ad arrivare, potrebbe avvenire anche prima del matrimonio, di cui ancora non è stata decisa una data.

Quel che è sicuro è che la Rodriguez ha voltato pagina, De Martino ora è solo un ricordo del passato e di un momento in cui lei ha sofferto molto.