Milly Carlucci, l’addio improvviso che nessuno si aspettava: pubblico stravolto

Milly Carlucci impegnata con Ballando con le stelle dovrà dire addio al pubblico. Nessuno si aspettava proprio questo, ma ecco cosa è successo.

La Carlucci è attualmente impegnata con la nuova edizione di Ballando con le stelle da alcuni mesi. La finale del programma è per sabato 23 dicembre, ma una notizia trapelata negli ultimi giorni parla di un addio. Negli ultimi anni Milly aveva proposto un nuovo format, un programma rivisitato in versione italiana, ma qualcosa è andato storto.

Milly Carlucci all’inizio del prossimo anno non sarà presente sulla rete, come è successo, invece, negli scorsi anni quando si dedicava al secondo programma condotto da lei nella stagione televisiva. Hai capito di quale programma si tratta? La prima edizione era andata bene, ma la seconda non era stata molto apprezzata ed era arrivato lo stop deciso dalla rete.

Stop per Milly Carlucci: programma in pausa

Il programma di cui stiamo parlando è Il Cantante Mascherato, che va in onda da due anni, nei primi mesi dell’anno. Quest’anno sarebbe dovuto andare in onda verso la fine di gennaio, ipoteticamente, ma la messa in onda non avverrà. I bassi ascolti registrati nelle ultime puntate dell’edizione del 2023 hanno fatto mettere da parte il programma.

La RAI investe molto, in quanto i costi sono elevati, e una mancanza di Auditel, non può che chiudere il programma. Ad annunciare lo stop è stato Giuseppe Candela su Dagospia e pare non ci siano dubbi. Potrebbe, però, essere un fermo momentaneo, e il programma potrebbe ritornare in onda tra qualche anno, con volti nuovi.

Tra i commenti social il pubblico si divide. C’è chi si è detto dispiaciuto perché apprezzava molto il programma, e chi invece, ne è felice. Per alcuni il programma non aveva volti nuovi, se non quelli che girano intorno a Milly Carlucci. La conduttrice potrebbe però portare una novità come riportato da Davide Maggio.

Secondo quest’ultimo Milly Carlucci sarebbe pronta ad accogliere un nuovo impegno televisivo, soprattutto in vista della fine di Ballando con le Stelle. Una nuova avventura a cui sta lavorando, un format tutto nuovo, che potrebbe andare in onda nel 2024 ed occupare la prima serata di RAI 1. Al momento, però, non si sa di cosa si tratta e bisognerà aspettare ancora per avere qualche notizia in più. Nel frattempo fervono i preparativi per la finale tanto attesa di Ballando con le stelle.