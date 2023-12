Elodie, dopo il duetto con Annalisa va oltre: questa volta ha esagerato

La nota cantante italiana sta facendo molto discutere per i suoi outfit e alcuni atteggiamenti sul palco. Ecco cosa è successo a Elodie.

Elodie è una delle cantanti più di successo degli ultimi anni. L’artista inizia la sua carriera nel mondo della musica partecipando nel 2009 alle selezioni di X Factor ma, viene eliminata durante le fasi iniziali del programma.

Elodie nel 2015 riesce a partecipare ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La cantante arriva in seconda posizione e si aggiudica i premi della critica e di RTL 102.5.

Nello stesso anno debutta nel mondo discografico con l’album Un’altra vita, prodotto dal cantautore Fabrizio Moro. Sull’onda dalla fama dovuta alla partecipazione ad Amici, il disco arriva fino alla seconda posizione in classifica, ottenendo la certificazione d’oro. Nel 2019 partecipa al nuovo singolo della band The Kolors e collabora con il rapper Marracash, prima di annunciare la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Andromeda, scritto da Mahmood.

Nella kermesse sanremese ha raggiunto un ottimo risultato, posizionandosi al settimo posto della classifica finale. Elodie in poco tempo si trasforma nella regina delle hit estive italiane, pubblicando prima il brano Guaranà e poi collaborando con Takagi e Ketra in Ciclone. Il successo per la cantante è ormai inarrestabile e nell’ultimo tour nei forum italiani, Elodie ha raggiunto il sold out per ogni data.

Elodie e il duetto con Annalisa: i fan sconcertati

Nell’ultima data del tour di Elodie presso il Mediolanum Forum di Assago, Annalisa è salita sul palco insieme alla collega per cantare Mon Amour e Ciclone, due dei brani più famosi delle artiste. Le cantanti hanno dato vita ad un momento di spettacolo incredibile, accolto dal boato del pubblico entusiasta, che è diventato virale sui social in poche ore.

La disinvoltura e i movimenti provocanti di Elodie, intenta a danzare intorno alla collega Annalisa, non sono passati inosservati agli occhi del pubblico presente al concerto. Molti fan si chiedono se la cantante non stia proponendo un atteggiamento eccessivamente sensuale durante le esibizioni sul palco, il quale distoglie inevitabilmente l’attenzione dalla performance canora.

Negli ultimi anni, Elodie ha sfruttato molto la sua naturale avvenenza e parte del suo successo deriva dall’ammirazione dei fan nei confronti della sua bellezza. Nonostante i pareri negativi di molti fan, una fetta di pubblico pensa che Elodie stia lanciando un messaggio molto potente nei confronti del corpo femminile, che diventa un manifesto di emancipazione.