Mirko Brunetti, altro che Perla e Greta: la clamorosa scelta dopo il Grande Fratello

Perla o Greta? Questo l’amletico dilemma di Mirko Brunetti. Ma dopo l’uscita dal Grande Fratello il giovane ha preso una decisione.

Finalmente Mirko Brunetti ha deciso. Avrà scelto la mediterranea Perla Vatiero o la lombarda Greta Rossetti? Scopriamo insieme cosa ha deciso il giovane dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello.

Per Mirko Brunetti l’avventura al Grande Fratello è terminata. Il 26enne di Viterbo è stato eliminato dalla casa mentre sono rimaste dentro entrambe le sue ex: la partenopea tutta pepe Perla Vatiero e la brianzola più taciturna Greta Rossetti. Il “triangolo”, per chi non lo sapesse, era iniziato durante un altro reality: Temptation Island. Mirko, ai tempi, era fidanzato e conviveva con Perla ma i due erano in crisi.

Al termine del programma Brunetti aveva deciso di lasciare la Vatiero per fidanzarsi con la tentatrice Greta Rossetti. Ma l’ingresso di Brunetti al Grande Fratello ha rimesso in gioco tutte le carte anche perché, a turno, sono entrate nella casa entrambe le sue donne: prima Perla e poi Greta. Il trio ha convissuto a forza tra pianti, abbracci e accuse finché Mirko Brunetti è stato eliminato. Solo una volta fuori dalla casa, il ragazzo ha avuto la forza e la lucidità per comunicare la sua scelta.

La scelta incredibile di Mirko Brunetti

I telespettatori in queste settimane si sono divisi: da una parte il team Mirko e Perla, dall’altra il team Mirko e Greta. Cosa avrà deciso il giovane Brunetti? La notizia l’ha comunicata lui stesso attraverso una storia su Instagram.

Mirko Brunetti, a poche ore dall’uscita dal Grande Fratello, ha reso pubblica la sua scelta attraverso una storia su Instagram. Mirko ha deciso di ripartire da se stesso. Nè con Perla nè con Greta dunque: Mirko Brunetti per ora vuole starsene da solo e occuparsi esclusivamente di se stesso.

Si è dichiarato dispiaciuto per alcune esternazioni delle sue due ex dopo la sua uscita dal Grande Fratello e ha spiegato che lui era entrato nella casa per vivere da solo quell’esperienza ma che le due ragazze gli hanno rovinato quest’opportunità.

Nessun rancore, comunque. Nel corso dell’ultima puntata Brunetti è tornato in studio per chiarirsi con la prima delle sue due ex, Perla. Mirko ha asserito che, pur volendo ancora molto bene alla ragazza, non tornerà con lei. Nelle prossime puntate il 26enne tornerà di nuovo per mettere i puntini sulle “i” anche con Greta Rossetti.

Per il momento il ragazzo vuole solo prendersi una pausa e dedicarsi a se stesso, al suo lavoro e alle sue passioni. In futuro si vedrà. Di sicuro questo trio ha dato nuovo slancio a questa edizione del Grande Fratello che sembrava essere partita con il freno a mano tirato e che faceva fatica a decollare.