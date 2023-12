Foto perfette con lo smartphone? Non c’è bisogno di un top di gamma: ecco il trucco per scatti da sogno

Se volete scattare foto perfette con lo smartphone, dovete provare subito questo trucco per ottenere scatti da sogno.

Ormai da tempo le grandi aziende produttrici di smartphone stanno puntando in maniera sempre più decisa sui comparti fotografici dei propri modelli di ultima generazione. Discorso che non è riservato ai soli top di gamma, considerando che anche gli entry level e i mid-range possono vantare sensori di qualità assoluta. Il tutto unito ad un software con funzionalità specifiche per migliorare gli scatti finali e avere risultati ai limiti del professionale.

E non è tutto. Dovete infatti sapere che, per ottenere foto perfette con lo smartphone, non è obbligatorio avere un top di gamma. Esiste infatti un trucco che non conosce praticamente nessuno ma che in certi casi può risultare decisivo per ottenere delle foto che nulla hanno da invidiare alle macchine fotografiche usate dai professionisti. Vi basta seguire questa semplice guida per attivarlo subito, è pazzesco.

Come ottenere foto perfette con lo smartphone: il trucco segreto

Grazie a questo trucco segreto, le foto con lo smartphone saranno sempre perfette. Si tratta di una funzionalità nascosta resa disponibile direttamente dal software di sistema. Dunque non dovrete nemmeno scaricare app di terze parti o spendere un centesimo per poterne usufruire. Vi basta seguire alla lettera questi veloci passaggi e il gioco è fatto, vi sembrerà di avere tra le mani un top di gamma.

La feature è disponibile solo per gli smartphone Samsung aggiornati alle ultime versioni di Android. Se rientrate in questa “categoria”, allora per prima cosa sbloccate il dispositivo e aprite l’app della Fotocamera. A questo punto, fate tap sull’icona delle impostazioni che si trova in alto a sinistra nella barra degli strumenti. Scorrete in basso fino a trovare Opzioni intelligenti avanzate e cliccateci sopra.

Per poter usufruire del trucco, infine, dovete cliccare su Ottimizzazione della qualità e impostarla su Massimo. E attivare l’Ottimizzazione scena che si trova in fondo alla pagina. Così facendo, il software interno e personalizzato di Samsung lavorerà per ottenere sempre il massimo della qualità da ogni singolo scatto. A discapito del peso della foto, che ovviamente andrà a gravare maggiormente sulla memoria del device considerando quanti dettagli in più vengono catturati. Avrete dei risultati ai limiti del professionale e che vi lasceranno senza parole. Ed è tutto gratuito!