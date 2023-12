Indovina la fiction con 3 indizi: ti diamo 1 minuto di tempo, 9 su 10 non ce l’hanno fatta

Se vuoi sfidare le tue conoscenze relative alle serie tv, allora non ti puoi proprio perdere questo test: indovina in solo un minuto.

I test sono un modo divertente per staccare la mente per alcuni minuti dalla quotidianità, e per mettere al tempo stesso alla prova tutte le proprie conoscenze.

Se le fiction televisive ti appassionano particolarmente e pensi di averne viste abbastanza da conoscerne parecchie, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e basarti solamente sui tre indizi che ti sono proposti nei disegni per trovare il nome della serie televisiva in questione.

Per riuscire a completare questo test avrai un minuto di tempo da sfruttare al massimo per scavare nella tua memoria e riuscire a trovare la risposta corretta. Per evitare di superare questo limite e per rispettare la regola prestabilita, ti invito a impostare un timer e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e scoprire se il titolo a cui avevi pensato corrisponde a quello corretto.

Il test della fiction: e tu l’hai riconosciuta?

Per darti ancora una mano in più nel riuscire a trovare la risposta corretta devi sapere che questa serie televisiva è andata in onda dal 2010 al 2014.

Nel caso in cui non dovessi risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova. Ritornando al test, se il minuto di tempo che avevi a disposizione è ormai terminato, di seguito potrai trovare il risultato di questo indovinello. Il nome della serie televisiva da indovinare era il seguente: Il peccato e la vergogna, uscita su Canale 5 e diretta da Luigi Parisi e Alessandro Inturri.

Per quanto riguarda invece gli indizi proposti, ognuno di esso può essere ricollegato nei seguenti modi al titolo e alla serie. Il primo indizio è un richiamo al fatto che la serie televisiva sia ambientata a Roma, e più in particolare negli anni ‘30. Il secondo indizio invece sta a indicare un soldato che rimanda al fatto che il protagonista Nito Valdi si avvicini alle Camicie nere durante il fascismo. Infine l’ultimo disegno rimanda nello specifico al titolo e in particolare alla parola vergogna.

E tu eri riuscito a indovinare questa fiction oppure non la conoscevi o non avevi abbastanza tempo a disposizione?