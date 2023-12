Dolore atroce al ginocchio, questo esercizio fa miracoli: sparirà in un attimo

Dolore al ginocchio: svelato un esercizio miracoloso per risolvere il problema, scopri le cause e la soluzione che fa per te.

Il dolore al ginocchio può comparire ad ogni età e le cause possono essere varie, potrebbe infatti dipendere dalla rottura di un legamento del menisco o di un tendine, potrebbe essere la conseguenza di una frattura ossea o di una lussazione alla rotula. Tra le altre cause frequenti, potrebbero esserci l’artrite, artrosi, la tendinite o altre problematiche.

Solitamente questo dolore si presenta associato ad altri sintomi, infatti potrebbe essere associato a rigidità, gonfiore, instabilità, arrossamento e riduzione della mobilità articolare. Il malessere chiaramente varia in relazione alla causa e sempre in base a questa, può essere più o meno debilitante.

Dolore al ginocchio, le possibili cause ed un esercizio risolutivo, scopri il consiglio degli esperti

Il dolore al ginocchio, potrebbe dipendere anche dalla sindrome da sovraccarico funzionale, ovvero da un’esasperazione del movimento che può sollecitare il muscolo, il tendine o un legamento causando infiammazione. Un’altro motivo potrebbe anche essere conseguente ad un allenamento che sforza particolarmente gli arti.

Potrebbe comparire infatti in seguito ad esercizi in cui sono frequenti piegamenti sulle gambe o in attività che svolgiamo stando in ginocchio. Tra i sintomi associati più frequenti che potrebbero accompagnare il dolore al ginocchio, potrebbe esserci una atrofia dei muscoli della coscia, un’instabilità del ginocchio, un arrossamento e senso di calore e una riduzione della mobilità dello stesso. Solitamente il dolore può passare e risolversi anche spontaneamente, tuttavia se persiste potrebbero insorgere delle complicanze.

In caso di artrosi o di altre patologie rilevanti, il dolore potrebbe cronicizzarsi e il paziente potrebbe provare difficoltà anche a svolgere delle semplici attività quotidiane come ad esempio salire le scale o camminare. Si consiglia di rivolgersi al medico quando il malessere c’è già da diversi giorni, e se persiste nonostante il riposo, l’applicazione del ghiaccio o di farmaci antinfiammatori come il Voltaren. Per ridurre il dolore al ginocchio, qualunque sia la causa, esiste un esercizio molto efficace, consiste nello stendersi e nell’appoggiare sotto il ginocchio un cuscino.

A questo punto bisognerà sollevare la gamba con il piede a martello, nel frattempo un’altra persona dovrebbe aiutarci spingendo il ginocchio sul cuscino, bisognerà rimanere in questa posizione per qualche secondo, successivamente si potrà rilassare la gamba, l’esercizio dovrà essere ripetuto per 10 volte alternando con momenti di riposo.