Dalila Di Lazzaro, il terribile incidente che le è costato 750 mila euro: “Il mio problema è grave”

La nota attrice racconta al pubblico una pagina molto dolorosa della sua vita. Dalila Di Lazzaro parla del terribile incidente.

Ex modella, attrice e scrittrice, Dalila Di Lazzaro è un personaggio molto noto. Inizia giovanissima la carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella a 16 anni e partecipando anche agli spot televisivi del Carosello tra il 1969 e il 1975.

Debutta al cinema nel 1972 partecipando al cast del western all’italiana Si può fare…amigo, accreditata nel film con lo pseudonimo di Dalila Di Lamar. Dopo il primo successo, Di Lazzaro viene chiamata per interpretare ruoli minori.

Nel 1974 appare tra i personaggi principali del film Il mostro è in tavola… barone Frankenstein, pellicola sperimentale diretta da Paul Morrissey e Andy Warhol. Dopo due anni, ottiene la sua prima parte da protagonista nel film Oh, Serafina!, diretto da Alberto Lattuada, raggiungendo la fama tra il grande pubblico. La carriera di Dalila Di Lazzaro è costellata da collaborazioni con i registi e gli attori più importanti dell’epoca come Sergio Corbucci, Steno, Luigi Comencini, Alberto Sordi e Dario Argento.

Nei primi anni 2000 intraprende la carriera di scrittrice, pubblicando il suo primo libro-autobiografia dal titolo Il mio cielo, seguito poi da altri cinque titoli tra testi autoreferenziali e romanzi. Nel 2013 torna alla recitazione e partecipa alla produzione di L’ultima ruota del carro, film di Giovanni Veronesi, seguito da Ballando in silenzio e 80 voglie di te. In televisione appare invece nelle fiction Rodolfo Valentino – La leggenda e 1992.

Dalila Di Lazzaro: il racconto del terribile incidente

L’attrice ha raccontato di soffrire da anni di un dolore cronico molto acuto, causato da un grave incidente in cui ha battuto la schiena e compromesso parte della spina dorsale. “Vorrei riconoscessero che il mio problema è grave. Anche se mi vedete così, io non posso muovermi”, queste le parole dell’attrice che, a seguito dell’accaduto, ha dovuto spendere circa 750 mila euro per le cure necessarie e ha interrotto il suo lavoro dieci anni prima del raggiungimento dei 40 anni di contributi previsti.

L’attrice e scrittrice percepisce una pensione ridotta e, di conseguenza, ha raccontato di trovarsi in difficoltà economica. L’incidente non le ha permesso di portare a termine i restanti dieci anni di lavoro e non le consente di ricevere una pensione dignitosa e completa. Dalila Di Lazzaro ha dichiarato di aver chiesto più volte un’integrazione alla sue pensione ma, non ha mai ricevuto una risposta positiva.