Cenoni, riunioni di famiglia e regali, cosa c’è di meglio? Praticamente tutto: i segni che odiano le festività natalizie

Natale è ormai alle porte, eppure ci sono dei segni che odiano le festività natalizie e che preferirebbero non festeggiarlo in modo convenzionale. Scopri chi sono secondo le stelle.

In prossimità delle feste la pressione da acquisti dell’ultimo minuto, menu da stabilire, ingredienti da comprare e pasti da preparare è alle stelle e può caricare di adrenalina o far passare la voglia di festeggiare.

Quest’ultimo aspetto è più comune di quanto si pensi e riguarda alcuni segni dello zodiaco che, a quanto pare, non sono affatto portati a festeggiare il Natale, almeno in modo convenzionale. Si tratta solitamente di persone più schive o con idee ben precise nella mente e che, di conseguenza, tendono a vivere questi giorni con particolare ansia.

I segni che non amano le festività natalizie

Amare il Natale passa da tanti aspetti che spesso non combaciano tra loro. Ci sono ad esempio delle persone che pur amando la festività in se non apprezzano i festeggiamenti che vi stanno intorno ed altre che, invece, amano concentrarsi proprio su quest’ultime. Se guardiamo il tutto dal punto di vista delle stelle, ci sono dei segni che in particolare non amano festeggiare.

Tra questi, a sorpresa ci sono i nativi del Toro che pur apprezzando il periodo tendono a farsi prendere spesso dalla nostalgia. Inoltre, il loro modo di celebrare le feste è ben lontano dallo stare tra mille persone diverse perché preferirebbero sceglierne poche e selezionate. Ciò li porta quindi a cercare di evitarle il più possibile o di attendere momenti più calmi per apprezzarle.

I nativi della Vergine non riescono ad entrare mai a pieno nel mood dei regali e ciò li porta a vivere la cosa con un certo disagio. Dover capire cosa scegliere per ogni persona è infatti un aspetto che li stressa e che preferirebbero evitarsi. Per questo motivo cercano di evitare le feste ogni volta che possano. Anche i nati sotto il segno del Sagittario, che rientrano tra i più intelligenti, preferirebbero trascorrere questi giorni in altro modo. E sebbene alla fine si lascino coinvolgere dall’euforia altrui, preferiscono sempre partire in sordina, evitandosi quanti più aspetti legati al Natale possibile.

Infine, i nativi dell’Acquario sembrano non apprezzare affatto il caos che si genera in questi giorni e ciò li porta a sperare che le feste si concludano il prima possibile. Un pensiero che non esitano a mostrare agli altri. Ovviamente, anche chi ha l’ascendente in questi segni può non avere un grande amore per le feste, cosa che probabilmente non esiterà a palesare.