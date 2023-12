Heather Parisi rivoluziona il look e si mostra così: il nuovo aspetto della showgirl

Sul suo profilo social, l’amatissima Heather Parisi manda i fan in visibilio mostrando la sua immagine tutta nuova: dopo anni ha scelto di cambiare

Con la sua solarità ed il suo sorriso ha contagiato milioni di telespettatori, completamente conquistati dal suo fascino. Heather Parisi è diventata una vera e propria icona del mondo dello spettacolo, settore nel quale ha mosso i suoi primi passi quando era soltanto una ragazzina. Nel suo sangue, d’altra parte, scorreva il DNA di Hollywood, città dove è nata da mamma di origine italiana e papà americano.

Dopo gli studi e la gavetta oltreoceano, è approdata nella televisione italiana a fine anni Settanta, dimostrando immediatamente un talento fuori dal comune. Risuonano ancora le sue hit più popolari che continuano a far ballare le generazioni, da “Cicale” a “Disco Bambina”, anche ora che per lei l’Italia non è più così vicina. Dal 2011 infatti, la showgirl ha deciso di trasferirsi ad Hong Kong, dove vive insieme al terzo marito Umberto Maria Anzolin.

Nonostante la sua presenza in tv sia piuttosto rara, la Parisi non fa però sentire la sua mancanza ai fan. Attraverso la sua seguitissima pagina Instagram si racconta nella quotidianità, tra viaggi, vita da mamma e bellezza. Oggi 63enne, l’ex ballerina conserva ancora un fascino che sembra non aver risentito dei segni del tempo. Il suo look però, ora si è rinnovato: la foto nelle stories toglie ogni dubbio.

La nuova chioma di Heather Parisi: l’hairstyle in Italia

La vita di Heather Parisi è in continuo movimento e, anche se lontanissima dal Paese in cui ha conquistato il grande successo, capita spesso che vi faccia ritorno. Per immergersi perfettamente nel clima invernale, l’artista ha scelto di trascorrere qualche giornata ad Arzignano, dove si rilassa tra cucina e panorami mozzafiato. Negli ultimi giorni però, la star internazionale ha approfittato della sua permanenza in Italia per un cambio di look che riguarda la sua chioma.

Dotata di una splendente capigliatura bionda, la Parisi ha deciso di mettersi nelle mani di un professionista per dare ancora più luce ai suoi capelli. Attraverso le sue stories si è mostrata di fronte allo specchio con una serie di cartine di alluminio nelle ciocche, applicate per ottenere il risultato desiderato. Nel suo post successivo effettivamente, il cambiamento è piuttosto evidente.

Se fino a poco tempo fa la chioma della showgirl presentava delle striature bionde dorate, ora invece sembra virare verso il platino chiarissimo. Anche in questo caso tuttavia, restano visibili i chiaroscuri che danno un effetto di profondità. I capelli sono lunghissimi e coprono la schiena, mentre la piega scelta è ondulata e morbida. Un effetto finale apprezzatissimo dai fan, che non hanno potuto fare a meno di riempirla di elogi nei commenti: “Che capelli splendidi che hai!”.