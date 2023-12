Terence Hill, quanto ha guadagnato l’attore? Il patrimonio è davvero esagerato

Intramontabile Don Matteo, Terence Hill è uno degli attori più amati. Ecco quanto ha guadagnato nel corso della sua carriera.

Molti lo conoscono per essere il volto di Don Matteo, il protagonista dell’omonima fiction Rai di successo, ma Terence Hill, nome d’arte di Mario Girotti, vanta una carriera nel cinema di tutto rispetto. L’attore esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissimo quando, durante un incontro di nuoto, viene notato dal regista Dino Risi, che lo scrittura per una parte nel film Vacanze con il gangster.

Dopo aver frequentato tre anni il corso di Lettere classiche all’Università di Roma, decide di dedicarsi completamente al mondo del cinema, spinto da una forte passione per la recitazione. Dopo alcune piccole apparizioni in film minori, Terence Hill viene notato dal regista Luchino Visconti, uno dei massimi nomi del cinema italiano. Il regista lo scrittura per il film Il Gattopardo, capolavoro della cinematografia mondiale.

Il successo dell’attore è principalmente legato al genere del “neo-spaghetti western”, rappresentato da film come Lo chiamavano Trinità, e il suo seguito …Continuavano a chiamarlo Trinità. In questi anni si forma la celebre coppia Terence Hill – Bud Spencer, caratterizzata dalla loro comicità violenta e “macchiettistica”. Dopo l’esperienza sul grande schermo, Terence Hill inizia nei primi anni del 2000 una nuova fase della sua carriera, in cui è protagonista di fiction Rai di grande successo come Don Matteo e Un passo dal cielo.

Terence Hill: il patrimonio dell’attore

Terence Hill vanta una lunghissima carriera nel cinema, costellata di enormi successi. L’attore è uno dei più amati del mondo dello spettacolo italiano e tra i più pagati. Secondo quanto pubblicato da People with money, Terence Hill rientra nella top 10 degli attori più pagati nel 2022 con un fatturato stimato di 58 milioni di dollari. L’attore avrebbe guadagnato questa cifra nell’arco di un anno, da marzo 2021 a marzo 2022.

Il suo patrimonio netto ammonterebbe a 185 milioni di dollari, grazie anche ad alcuni investimenti effettuati dall’attore nel corso degli anni. Terence Hill è anche il proprietario di una catena di ristoranti, nello specifico Le pizze di papà Terence. In questi anni ha lanciato anche un marchio di vodka, ovvero Pure Wonderhill-Italia e pare che si sia ancora avvicinato al mercato dei profumi e a quello del caffè, con il suo Terence Hill Caffè disponibile sia in grani che macinato.