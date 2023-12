Anna Tatangelo, suo figlio Andrea è cresciuto ed è sempre più bello: “Identico a Gigi D’Alessio”

Il figlio di Anna Tatangelo oggi è un adolescente stupendo: ecco le foto che nelle scorse ore hanno fatto il giro del web.

Il ragazzo è nato dalla lunga storia d’amore che ha legato per anni la cantante di Sora con il suo collega, il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio. La coppia ha fatto sognare per tanto tempo gli italiani, e ha lasciato a entrambi molti ricordi e un dono bellissimo: essere genitori di un ragazzo splendido, che il prossimo 31 marzo compirà già 14 anni.

Andrea D’Alessio, nato il 31 marzo 2010 è un adolescente dolce pieno di talento e a dir poco bellissimo, crescendo e maturando da bimbo che era, oggi è diventato davvero un ragazzo stupendo. Scopriamo com’è adesso il figlio di Anna Tatangelo e di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, com’è oggi il figlio Andrea avuto dalla lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio

Come sapete, la bellissima cantante originaria di Sora ha avuto una lunga e importante relazione sentimentale con il cantante e collega napoletano Gigi D’Alessio. I due si sono conosciuti per caso, dopo il debutto di Anna Tatangelo al Festival di Sanremo e sono stati insieme per tanto tempo, anche se non sono convolati mai a nozze la loro è stata una delle storie d’amore di personaggi pubblici italiani che ha appassionato maggiormente il telespettatori.

Gigi e Anna si sono messi insieme quando D’Alessio aveva reso ufficiale da pochissimo la notizia del suo divorzio della prima moglie, Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli, tra cui Luca D’Alessio, il ragazzo, che, seguendo le orme del padre è diventato famoso con il nome d’arte LDA.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è finita pochi anni fa, e successivamente Anna Tatangelo è stata la fidanzata del cantante urban partenopeo Livio Cori. Da qualche mese a questa parte però l’artista di Sora ha un nuovo amore, anche se l’uomo più importante della sua vita resta suo figlio.

Proprio a lui ha fatto nei giorni scorsi una dedica romantica, in cui ha dichiarato tutto il suo amore di madre, confessando nero su bianco: “Quanto ti amo!” e definendolo “Il suo ometto”. Oggi ha 14 anni, di fatti è nato il 31 marzo del 2010 il suo nome è Andrea D’Alessio. Guardando le splendide foto con Andrea che ha pubblicato Anna Tatangelo sul suo account ufficiale di Instagram, si nota subito che è davvero un bellissimo ragazzo, dai profondi e grandi occhi azzurri e dall’espressione dolce di mamma Anna!