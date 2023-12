Fabio Fulco, tutta la verità sulla rottura con Cristina Chiabotto: una rivelazione cambia tutte le prospettive

Fabio Fulco parla della sua verità sulla fine della relazione con Cristina Chiabotto: le sue parole cambiano tutto quello che si sapeva fino ad oggi.

Forse non tutti lo ricorderanno ma Fabio Fulco è stato fidanzato per dodici anni insieme con Cristina Chiabotto, il loro amore è cominciato proprio grazie a Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno di cui sono stati concorrenti nella stessa edizione e che ha fatto scoccare la scintilla.

Eppure, alla lunga il loro amore non è durato e ad oggi sono entrambi felici con i rispettivi partner con cui hanno costruito anche delle bellissime famiglie, i motivi che li hanno portati all’addio non sono mai stati troppo chiari in modo particolare per le due versione differenti.

L’attore, in un momento di amarezza, aveva parlato della sua ex compagna Cristina come di una donna che lo aveva ingannato e che non aveva nessuna intenzione di crearsi una famiglia: “Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella coppia. Ma ero il solo a crederlo. Sono stato troppo educato, mettendo sempre lei al primo posto”. Parole che l’ex Miss Italia ha poi smentito.

Fabio Fulco, Cristina Chiabotto dà una versione diversa del loro addio

Insomma nonostante il tempo che è passato anche dal loro addio, anche oggi i due diretti interessati non sembrano essere in accordo sui motivi che li hanno portati a lasciarsi e se da un lato l’attore pare essere convinto delle sue motivazioni, lo stesso si può dire dell’ex Miss Italia.

“A 19 anni con Fabio ho vissuto un rapporto bellissimo, un legame con una persona che per me rimane intoccabile, nonostante tutto e nonostante le parole di rabbia. Mi ha ferita il fatto che molti mi abbiano accusata di aver lasciato Fabio perché non volevo una famiglia” ha rivelato la giovane che da moltissimo tempo è felice al fianco di Marco Roscio, l’uomo con cui ha costruito una bellissima famiglia insieme ai due figli nati alcuni anni fa.

Due versione che sicuramente non sembrano trovare un punto di incontro e che da un certo punto di vista smentiscono le parole dell’attore napoletano che forse preso anche dal momento di rabbia ha detto quella parola in più che con più lucidità non avrebbe nemmeno detto.

Ad ogni modo, le cose alla fine dei conti si sono sistemate per entrambi e forse questo era davvero il loro destino.