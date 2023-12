I segni zodiacali che vedono le cose prima che accadono: intuito fuori dal comune

Questi segni zodiacali hanno un intuito davvero straordinario: sanno sempre cosa accadrà e come, un sesto senso davvero fuori dal comune.

Forse è vero che sia più un dono che non una peculiarità caratteriale, fatto sta che alcune persone sembrano a volte dei veri sensitivi. Insomma, sanno sempre cosa accadrà e come ed è davvero incredibile il loro modo di approcciarsi al mondo. Per quanto, infatti, intuiscano prima degli altri lo sviluppo di una situazione, non interferiscono mai con le scelte altrui.

Possono consigliare e fornire il loro punto di vista, sì, ma non si intrometteranno mai e lasceranno sempre piuttosto che siano gli altri a prendere le loro decisioni in totale autonomia. Ma quali sono i segni zodiacali che hanno un sesto senso fuori dal comune? Scopriamoli subito insieme partendo dal primo.

I segni zodiacali più intuitivi dell’oroscopo: sanno sempre cosa accadrà

ARIETE

A prima vista l’Ariete sembra un segno molto selettivo soprattutto in termini di amicizia, in realtà il suo sesto senso serve come scudo di protezione. Capisce subito, insomma, chi può essere davvero suo amico e chi invece no, mantenendosi a debita distanza.

TORO

Non c’è niente di meglio per il Toro che prendersi cura delle persone che ama. I nati sotto questo segno, infatti, sono molto sensibili e quando c’è da ascoltare qualcuno e fornire il proprio punto di vista rispetto a una problema non si tirano mai indietro, ma forniscono sempre il loro totale appoggio.

BILANCIA

La Bilancia ha un sesto senso davvero infallibile quando si parla di amore. Questo segno infatti riesce a vedere situazioni che a tutti gli altri sfuggono e si lascia trasportare dalla sola forza dell’amore che gli consente sempre di vivere relazioni travolgenti ed entusiasmanti.

SAGITTARIO

Il Sagittario, invece, ha un fiuto eccezionale sul posto di lavoro. Fiuta le buone occasioni molto prima degli altri e quando non viene ascoltato, si impunta, alza la voce e si scompone pure, ma ha i suoi buoni motivi per farlo. Questo segno, infatti, non sbaglia mai un affare.

PESCI

Oltre a essere molto intuitivo, i Pesci è anche un segno estremamente empatico. Capisce sempre e subito cosa sta provando l’altra persona e si cala nei suoi panni per comprendere fino in fondo lo stato d’animo dell’altro. Questo denota un gran cuore e una considerazione del prossimo davvero fuori dal comune.