Oroscopo, 7 cose che l’Ariete non ammetterà mai: sono i suoi punti deboli

7 Cose che non dovresti mai far notare a un nato sotto il segno dell’Ariete se non vuoi fartelo nemico per la vita.

Quello dei segni zodiacali è un mondo fitto di infinite sfaccettature. I 12 segni dello zodiaco si contraddistinguono e si rendono caratteristici per una sere di particolarità che incidono poi sul carattere di ognuno.

Protagonisti assoluti quest’oggi, sono i nati sotto il segno dell’Ariete. Un segno passionale, ambizioso e con tanta voglia di fare. Il suo elemento è il fuoco, da questo si capisce bene che si tratta di una stella non fatta per restare in ombra. Pieno di energia e di vitalità, l’Ariete non si tira mai indietro anche nelle circostanze più avverse.

Pregi e difetti appartengono però a tutti, e in questo caso anche al segno dell’Ariete. In particolare, questo segno non ama quando qualcuno tenta di evidenziare quelli che sono i suoi punti deboli. Se volete quindi evitare il conflitto con il primo della lista dei segni dello zodiaco, non dovreste mai dirgli queste cose: le frasi impronunciabili.

Ariete: 7 cose che non ammetterà mai e poi mai

Ogni segno zodiacale si distingue dall’altro grazie a una serie di caratteristiche che ne rendono unica la personalità. Ognuno, a modo suo, può essere particolarmente suscettibile a determinate frasi da noi pronunciate. Quali sono le cose che un nato sotto il segno dell’Ariete non vorrebbe mai sentirsi dire?