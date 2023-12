Se hai preso qualche chilo durante le feste non disperare: basterà seguire queste 15 regole detox per rimettersi in forma

Le feste natalizie portano con sè anche tavole imbandite e tanto cibo gustoso. Tra pietanze salate e dolci, la bilancia poi soffre.

Si sa il Natale e Il Capodanno, per non parlare anche della festa della Befana, portano con sé anche tavole imbandite dove si trova di tutto e di più. Tra primi piatti, secondi, contorni, dolce e cioccolato ci si ritrova alla fine delle feste, il 7 gennaio in particolare, a dover fare i conti con la bilancia.

Certo nessuno vuole rinunciare al gusto di un ottimo pasto in compagnia durante i giorni di festa e magari bere qualche bicchiere di troppo, ma attenzione bisogna essere anche pronti a disintossicarsi dopo questi pasti luculliani. E allora senza disperare, scopriamo insieme come fare. Ecco a voi dei segreti disintossicanti

La bilancia e i segreti detox

Innanzitutto bisogna mettersi sulla bilancia e pesarsi, questo è molto importante altrimenti non si capirebbe mai quanti chili sono stati accumulati di troppo e quanti quindi bisogna eliminarne. Molto importante utilizzare quelle bilance che dividono la massa grassa da quella magra e dai liquidi. Pesarsi tutti i giorni è fondamentale, ma secondo gli esperti bisognerebbe scegliere come giorno della settimana il mercoledì, a metà settimana.

Per cominciare a disintossicarsi dagli eccessi delle feste natalizie bisogna assolutamente bandire i dolci e gli zuccheri. Il cioccolato fondente è concesso e anche la frutta secca, con soli 30-40 grammi al giorno di mandorle e noci. Inoltre si consiglia di ridurre i latticini e la carne rossa. Fondamentale è bere molta acqua. Abbondare con tanta frutta e verdura, eliminando quei cibi troppo grassi e sofisticati.

Prediligere la carne bianca, come pollo, coniglio e tacchino, alla carne rossa. Ma anche i legumi sono un ottimo sostituto proteico. Si consiglia, dopo le feste, di ridurre le uova a una o due massimo a settimana. Inoltre fare attenzione all’abbondanza delle porzioni. Spesso si tende a riempire troppo i piatti e questo è sconsigliato.

Il digiuno non è consigliabile in questi casi ma è importante bere delle tisane che aiutano a depurare e sgonfiare. Quindi assolutamente promosse le tisane e gli infusi. Cercare di non mangiare fuori casa potrebbe essere un valido aiuto a perdere qualche chilo di troppo.

Non deve mancare l’attività fisica con una bella passeggiata o corsetta all’aria aperta, si consigliano soprattutto le attività sulla neve nei mesi freddi le quali permettono di bruciare molte calorie. Basti pensare allo sci di fondo oppure a una sana sciata.