Continui a dimenticare di prendere la medicina? Samsung ha una nuova soluzione

Ti capita di dimenticare spesso di prendere la medicina? Samsung può aiutarti con una nuova soluzione: facile ed efficace!

Molto spesso, quando bisogna assumere diversi farmaci per un determinato periodo (o anche per tutta la vita), può capitare che se ne dimentichi. Magari dimentichiamo di prenderne uno o prendiamo due volte la stessa compressa e così via. Ovviamente, soprattutto per chi ha patologie importanti da tenere sotto controllo o sta seguendo una cura precisa per la propria salute, questo può essere un grande problema.

Ma da oggi la situazione cambierà, grazie a Samsung. Quest’ultimo, infatti, potrà aiutarti a trovare una soluzione che eviti di dimenticare l’assunzione dei farmaci. Sarà facile ed efficace: ecco di cosa si tratta.

Dimentichi di prendere la medicina? Con questa funzione non capiterà più!

Tutti avremmo bisogno, molto spesso, di un promemoria, qualcosa che ci ricordi, con suoni, allarmi o quel che sia, che dobbiamo assumere dei farmaci. Sarebbe facilissimo inserire una sveglia che possa avvisarci di ciò che dobbiamo ingerire e quando, ma spesso anche questa può farci brutti scherzi e di conseguenza farci dimenticare la loro assunzione.

Proprio a causa di questo ‘deficit’ delle sveglie del cellulare, Samsung ha ben deciso di installare una funzione che ci permetta di selezionare i farmaci da assumere, ad un determinato orario e per una determinata durata. Vediamola meglio nel dettaglio: sembra essere la scoperta del secolo.

La funzione di cui parliamo si chiama “Medications” e verrà installata, a partire dai prossimi giorni, su ogni cellulare Samsung nella sezione ‘health’. Quest’ultima sarà prima installata, e provata, negli Stati Uniti e poi la sua diffusione sarà possibile in tutto il mondo. In cosa consiste e perché è così importante ed innovativa? Ebbene, costituisce uno strumento completo che consente di gestire i farmaci da prescrizione e da banco, monitorando tutto sul proprio cellulare.

Attraverso quest’app, oltre ad avere un perfetto ed efficace promemoria di ciò che bisogna assumere, si potranno leggere le componenti del proprio farmaco da assumere, gli effetti collaterali che potrebbero insorgere e soprattutto gli abbinamenti da non dover fare con determinati cibi. Si potranno impostare diversi promemoria, tra cui: assunzione di farmaci, ricarica di quest’ultimi ed infine importanza del farmaco (quindi quale non può essere in alcun modo dimenticato). Inoltre, nella sezione ‘note’ si potrà anche impostare un rumore o sveglia più forte per ricordarci dei farmaci più importanti da assumere. Insomma, una vera e propria rivoluzione!