Il vicino ti sta rubando il Wi-fi? C’è un solo modo per scoprirlo: bastano pochi secondi

Hai il dubbio che il tuo vicino ti stia rubando il Wi-fi? Finalmente lo puoi capire con questo trucco infallibile.

Come faremmo senza Wi-fi? Ormai internet si è decisamente impossessato delle nostre vite e non potremmo nemmeno immaginare di lavorare, vivere e svagarci senza. Ecco perché avere una connessione sempre a portata di mano è fondamentale e non è possibile davvero pensare di evitare di dover comprare un modem con una connessione stabile.

Ma se all’improvviso ci rendiamo conto che qualcosa non va, che forse c’è qualcosa sotto, potremmo dover fare un piccolo check e capire se chi abbiamo accanto sia onesto o meno.

E per chi abbiamo vicino non si intendono i nostro familiari, che hanno il diritto di usare il Wi-fi tanto quanto noi, ma i nostri vicini di casa. C’è un trucco infallibile per scoprire se stanno facendo i furbetti, usando la nostra connessione a nostra insaputa. Ecco come capirlo in un colpo solo.

Wi-fi a casa: il tuo vicino di casa ti sta rubando Internet? Ecco cosa devi fare

Innanzitutto, se ti sta venendo questo dubbio, evidentemente c’è qualcosa che non va nella tua connessione. Forse è più lenta? Ti sembra sovraccarica? Il primo indizio da controllare è proprio questo: la banda del tuo wi-fi è larga e può sopportare non più di un tot di dispositivi collegati che navigano nello stesso momento. Se già ci sei tu, magari anche la tua famiglia numerosa ognuno con uno o due dispositivi, ci manca soltanto il tuo vicino! Ti accorgerai dunque di un calo di velocità e di potenza.

Tramite una serie di comandi e impostazioni, puoi scoprire – soprattutto se usi Windows – tutti i dispositivi collegati a quella rete Wi-fi specifica, la tua. In questo modo potrai scovare quello intruso e attribuirlo, poi, eventualmente al tuo vicino di casa poco onesto. Dovrai usare PowerShell e inserire “ipconfig” come stringa di testo e poi cliccare su “Invio”. Riceverai l’informazione che stai cercando accanto al “Gateway predefinito”.

A quel punto scegli tu la strada da seguire: fare il passivo-non aggressivo cambiando la password e impedendo così al tuo vicino di collegarsi di nuovo, oppure confrontarlo direttamente se sei sicuro che sia lui il colpevole. Ricordati di controllare che la tua connessione sia protetta e non libera e accessibile a chiunque!