Come far addormentare subito i bambini anche se sono agitati: i consigli degli esperti

In questi giorni di festività natalizie, tra emozionanti attese, ritmi stravolti, pasti abbondanti e non solo, può essere difficile far addormentare i bambini. Ecco un trucco infallibile.

Sorprese continue, cene ricchissime e lunghissime, nuovi giochi ricevuti in dono da provare: le festività natalizie sono, nel bene e nel male, destabilizzanti un po’ per tutti, ma in special modo per i bambini. Così – chi è genitore lo sa bene – dalla Vigilia alla Befana far addormentare i pargoli può essere davvero un’ardua impresa. Per fortuna, un esperto del sonno rivela un trucco intelligente per aiutarli a piombare subito tra le braccia di Morfeo.



Il Natale è un momento incredibilmente eccitante per i bambini, ma ciò significa anche che può essere difficile convincerli ad andare a letto e, soprattutto, riuscire ad addormentarli. Tuttavia, ci sono alcuni escamotage che si possono adottare per semplificarsi la vita e assicurare ai piccoli un buon sonno ristoratore prima di un nuovo impegnativo giorno di festa.

La “ricetta” per far addormentare i bambini

Parlando con il Mirror, l’esperta del sonno Lisa Artis ha spiegato che dare una tazza di latte caldo ai bambini prima di metterli a letto è un’ottima soluzione. Il latte contiene triptofano e il calore aiuterà ad alzare la temperatura corporea. Il successivo raffreddamento favorirà il sonno.

“Il triptofano è essenzialmente un amminoacido che aiuta a produrre serotonina e melatonina – ha precisato Artis -. La serotonina calma e regola l’umore, mentre la melatonina è nota per regolare il ciclo sonno-veglia. Quindi, cercate di dare ai vostri piccoli un bicchiere da bere circa 30 minuti prima di andare a letto. È un modo semplice e rilassante per rendere calda e speciale la routine della buonanotte delle vacanze”.



Occhio poi alle temperature. Nonostante sia piacevole avere una casa bella calda, sarebbe bene mantenere le camere da letto un po’ più fresche. “È facile che le nostre case si surriscaldino durante il Natale – sottolinea Artis -: magari c’è un bel fuoco scoppiettante, ospitiamo più persone del solito e ovviamente i termosifoni accesi”. Ma il caldo e la disidratazione ostacolano il sonno, quindi sarebbe bene mantenere in camera da letto una temperatura ottimale tra i 16 e i 18 gradi. Basta abbassare un po’ i termosifoni o aprire un po’ le finestre…