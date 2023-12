Maria De Filippi, svelato il suo segreto: ecco perché in trasmissione è sempre seduta sui gradini e mangia caramelle

Maria De Filippi svela il suo segreto: perchè sta sempre seduta e mangia caramelle al limone. La verità dopo molti anni viene finalmente fuori.

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Maria De Filippi, la conduttrice di Canale Cinque che al momento è in pausa per le vacanze di Natale ma che quanto prima tornerà in onda con tutti i suoi programmi di riferimento del palinsesto. Ebbene, chi la segue da anni non può fare a meno di saperlo.

La sua conduzione avviene sempre seduta su scalini e come se non bastasse quello che forse non tutti notano ma di cui lei ha sempre parlato è la presenza delle immancabili caramelle, senza le quali lei potrebbe anche non andare in onda, a prescindere dal programma in questione.

“La verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata non ne potevo più e ho deciso di sedermi” ha ammesso una volta in onda parlando con Raimondo Todaro e ancora: “Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo e che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata”.

Maria De Filippi e il mistero delle caramelle: che cosa nasconde

Insomma una volta capito il perché della sua costante presenza sulle scale dei programmi nel momento della conduzione, quello che ancora incuriosisce il pubblico a casa riguarda le caramelle: in passato ha molto spesso parlato del fatto che le ha sempre con se. In particolare le caramelle al limone.

Pare infatti che la aiutino a gestire la salivazione ed evitare che la bocca si impasti mentre parla, in genere predilige quelle al limone che sembrano essere il suo gusto preferito, pare che nel momento in cui si trova più emozionata o sotto stress le vada via la saliva. In questo modo allevia la tensione del momento. Quindi per questo motivo le porta sempre con se nella cartelletta che usa per condurre.