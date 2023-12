Dal 1997 al 2005 Adrienne Bailey ha riscosso grande popolarità anche in Italia, per aver interpretato Amber nella soap Beautiful: ecco com’è oggi

I fan di “The Bold and The Beautiful” hanno incontrato per la prima volta Amber Moore nel 1997, quando Adrienne Bailey si è unita al cast dell’iconica soap opera. Nella fiction interpretava un’artista e una cantante, che lavorava anche come cameriera in una tavola calda finché non ha incontrato Sheila Carter e alla fine è diventata una tata per sua figlia Mary. Le cose sono diventate più caotiche quando è stata assunta per fare da babysitter agli adolescenti Bridget e Rick Forrester.

Protagonista indiscussa dal 1997 al 2005, è uscita di scena per poi ritornare dal 2010 al 2013. Nonostante il suo personaggio controverso, l’attrice è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori, che ancora oggi si chiedono che fine abbia fatto. Di seguito, scopriamo com’è diventata oggi e cosa fa.

Cosa fa oggi Adrienne Bailey, l’indimenticabile Amber di Beautiful

Classe 1978, Adrienne Danielle Frantz (conosciuta anche con il cognome del coniuge Bailey), è nata a Mount Clemens, e ha all’attivo una carriera da attrice e cantante. Nel 1997 esordisce proprio nella soap opera Beautiful, rimanendovi fino al 2005. Dal 2006 al 2010 ricopre il ruolo di Amber Moore anche in Febbre D’Amore, grazie al quale ha vinto il Young Artist Award nel 1999 e il Premio Emmy nel 2000 come migliore attrice giovane. Il 2010 è l’anno del suo ritorno nella soap di successo, ma esce di scena tre anni dopo.

Oltre ad essere un’ottima attrice, Adrienne ha intrapreso anche il percorso di cantante e nel 1997 ha vinto il Los Angeles International Music Awards come voce femminile. Risale al 2007 la pubblicazione del suo primo album in studio Anomaly con l’etichetta discografica Wrong Records.

Dopo il suo abbandono dal set di Beautfiul, l’attrice è apparsa saltuariamente in qualche serie TV statunitense e ha recitato anche in alcuni film per il cinema come Perfect girlfriend nel 2015. I fan affezionati al suo personaggio, spesso le chiedono se farà mai ritorno nella soap. Sembrerebbe che questo desiderio sia condiviso anche dall’attrice, che nel 2019 ha scritto un tweet chiedendo se avessero voluto rivedere Amber in Beautiful. Alla domanda ha risposto la stessa Katherine Kelly Lang (ovvero Brooke Logan), che ha incitato la collega a riapparire sul set.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Adrienne è sposata con l’attore Scott Bailey . La coppia ha tre figli: due maschietti e una femminuccia, con i quali si mostra spesso sui social. Sul suo profilo Instagram condivide spesso anche ricordi passati proprio mentre interpretava la celebre Amber Moore.