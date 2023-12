Costa meno di 5 euro e rende il bagno chic ed elegante: l’accessorio dal design unico lo trovi da Ikea

Un accessorio irrinunciabile per il proprio bagno, utile in ogni occasione, design pulito e oggetto molto funzionale a meno di 5 euro

Un bagno deve innanzitutto essere funzionale all’utilizzo, quindi avere tutto ciò che serve per poter vivere in tranquillità il momento in cui ci si lava o comunque si passi del tempo in questo luogo importante della casa.

Non bisogna tralasciare nemmeno un piccolo dettaglio, poiché anche un qualcosa in più può fare la differenza. Per un bagno che si rispetti, in primis dovrebbero esserci: i sanitari, la doccia o la vasca e il mobile lavabo.

Per esigenze di spazio al bagno si destina spesso la lavatrice e l’asciugatrice e ripiani che possano essere utilizzati per contenere prodotti per la cura della casa e l’igiene personale.

Insomma, un bagno che si rispetti non dovrebbe per forza avere volumi ampi, ma una superficie ben studiata che possa contenere proprio tutto ciò che è necessario.

Un accessorio unico nel prezzo e nella qualità: ecco come Ikea non finisce mai di stupire

Quando si acquista una casa nuova bisognerebbe sempre prevedere la locazione del bagno o le condizioni di quello o quelli già esistenti. Spesso si finisce per puntare su una casa davvero bella, ma con la pecca dei servizi igienici.

Ciò non è un fattore di poco conto, visto che, oltre alla funzionalità, anche il valore dell’immobile aumenta se si hanno a disposizione uno o più bagni funzionali. Non si tratta solo di questo, è proprio la comodità di avere degli ambienti che possano soddisfare le esigenze della famiglia e di eventuali ospiti ad essere fondamentale.

Un oggetto che non dovrebbe mai mancare è un tappeto in grado di poter resistere all’umidità e alle continue cadute di acqua. Sì, un accessorio che a volte si tralascia, ma che è di fondamentale importanza per non scivolare, soprattutto se posizionato davanti al mobile lavabo e la doccia o la vasca.

Un tappeto dovrebbe avere innanzitutto la caratteristica di un’alta assorbenza, non essere invadente (quindi non troppo doppio, non sottilissimo, non coloratissimo o a stampe eccessive). Altra caratteristica irrinunciabile è la possibilità di lavare questo oggetto senza problemi direttamente in lavatrice.

Ecco che per questo viene in soccorso IKEA, il colosso svedese, tra le varie opzioni, ne offre una al costo che non supera i 5 euro. Si tratta del tappeto per bagno OSBYSJÖN, che costa 4,95 euro e che è disponibile in ben tre colorazioni: grigio, beige e turchese. La grandezza è quella adatta a tutte le tipologie di bagno, ovvero 40 X 60 cm. La possibilità, visto il prezzo contenuto, è quella di acquistare anche un cambio, così da non rimanere mai senza.