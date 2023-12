Massimiliano Gallo presto papà per la seconda volta, ma avete mai visto la moglie? Bellissima

L’annuncio ha emozionato i fan: l’attore Massimiliano Gallo diventerà papà bis e la moglie ha mostrato il pancione. Ma sapete chi è lei?

La lieta notizia l’hanno data insieme postando uno scatto di coppia nel quale è ben visibile il pancione. L’attore napoletano Massimiliano Gallo ha annunciato in questo modo di essere in procinto di diventare papà bis, emozionando e riempiendo di gioia i suoi numerosissimi fan.

Classe ’68, figlio d’arte, la sua carriera è colma di partecipazioni sia per quanto riguarda i film che le serie tv e le fiction. Autore, regista, vanta anche una lunga carriera teatrale. Ed è noto, in particolare, per i suoi ruoli ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e in “Imma Tataranni”. Ma sapete chi è sua moglie?

Massimiliano Gallo diventerà papà bis, ma sapete chi è sua moglie? Si sono sposati nel 2022

I due si sono mostrati in un tenerissimo scatto fianco a fianco, sorridenti e pronti per vivere l’emozione della nascita di un figlio. Il post è stato subissato di commenti di congratulazioni: per la coppia si tratta del primo figlio, il cui sesso non è stato ancora rivelato, ma Gallo ha già un bambina avuta da una passata relazione.

Per chi ancora non la conoscesse, la moglie dell’attore si chiama Shalana Santana e ha 25 anni in meno di Massimiliano: i due, che si sono sposati nel dicembre del 2022 in gran segreto, si sono conosciuti solo pochi anni prima. Il loro legame è sin da subito divenuto solido e molto forte ed entrambi hanno espresso il desiderio di metter su famiglia. Superando in tal modo i dubbi, pubblicamente espressi dall’attore, in merito alla sua età: l’amore ha decisamente avuto la meglio e oggi i due non potrebbero essere più sereni e felici.

Ebbene anche Shalana arriva dal mondo dello spettacolo: è infatti una ex modella brasiliana approdata, in seguito nel mondo del cinema intraprendendo la carriera di attrice. Proprio come Massimiliano, anche la modella è già mamma e pertanto si trova alla sua seconda gravidanza: dalla sua precedente relazione con Alessandro Lukaes, dentista dei vip ed ex concorrente del Grande Fratello, ha infatti avuto un figlio, Leon. In merito al loro matrimonio l’attore aveva spiegato: “Volevo sposarmi perché ci credevo fortemente. Come in tutti gli aspetti della vita, anche nel matrimonio si può fallire, l’importante è rialzarsi”.