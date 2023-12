Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, modernità e design per la nuova casa

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta stravolgono i piani in modo inedito: la casa è totalmente rinnovata, idee di stile e comfort, studiata nel dettaglio.

Questa volta i due ballerini di Amici di Maria De Filippi, hanno deciso di dare un taglio con il passato. La danza continua ad essere il più grande amore, ma ci sono delle new entry importanti. Non si tratta solo del piccolo Romeo Maria, il loro primogenito, ma di come hanno deciso di valorizzare il proprio nido.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono tra le coppie più amate proprio per la loro semplicità, oltre che per la bravura e il cuore che mettono nella loro professione. Ecco come hanno deciso di modernizzare il design di casa, è stiloso, ma soprattutto molto confortevole.

Dire moderno infatti non significa per forza avere un “design freddo” per la casa. Molti credono che valorizzare la casa con queste soluzioni innovative e ultra-tech sia un danno. Questo perché la dimora perderebbe di calore e di bellezza, ma non è affatto così. Allora, con il loro esempio non solo ci si può ricredere, ma rubare anche qualche idea. Il piccolo Romeo, primogenito della coppia, è felice nella sua nuova casa.

I fan non credono ai loro occhi, anche perché loro hanno sempre avuto uno stile un po’ “alternativo e spartano”, senza strafare con ricchezze e lusso. Una casa per essere felice ha bisogno d’amore, e la loro ha anche un pizzico di comodità.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, hanno la casa dei sogni!

E’ attraverso i post di Instagram che si raccontano, anche perché a quanto pare di case ne hanno cambiate parecchie. Partendo da un monolocale di 15 mq di Milano, ne sono passate altre tre, fino a giungere al nido che accoglie oggi l’intera famiglia. Così, non si limitano a mostrare la bellezza della nuova dimora con lo stile moderno e tutte le comodità possibili, ma raccontano proprio l’esperienza che gli ha fatto ottenere quello che desideravano.

L’aiuto del servizio Mobilnovo è stato essenziale, sia per la gentilezza che per la professionalità. Trovare qualcuno che dia una mano con scelte consapevoli senza voler lucrare sopra, è un’altra chicca che li rende ancora più lieti e felici di quanto sono riusciti ad ottenere. Lo stile è impeccabile, marmo bianco con rifiniture beige, mobili ampi e luminosi, e lavandino che si aziona soltanto sfiorandolo, la cucina è un vero gioiello.

Linee precise e ordinate, questa stanza è un colpo d’occhio, ma è anche la dimostrazione che non sempre la tecnologia rende un ambiente freddo. Loro hanno giocato con colori caldi e una struttura molto ben organizzata, con un piano abbastanza ampio in modo da poter preparare qualsiasi ricetta.

La tecnologia piace, ma ancor di più una casa piena d’amore e di speranze. Il primogenito Romeo non può che ritenersi fortunato, dopo tanti sacrifici la famiglia può godere delle piccole gioie quotidiane e anche del comfort.