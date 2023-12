Con loro una parola è poca e due sono troppe: sono i segni più irascibili dello zodiaco

In tutto lo zodiaco ci sono tre segni che si arrabbiano molto facilmente. Andiamo a scoprire insieme la classifica: ne farà parte anche il tuo?

Sicuramente è capitato anche a te più di una volta di frequentare una persona, un amico o un partner o anche un parente che litigasse per questioni anche abbastanza sciocche e se la prendesse molto. Per questo motivo potrebbero nascere anche inutili discussioni, di cui non vorresti mai fare parte.

Forse, quello che ancora non sai ma che noi siamo felici di farti scoprire, è che in questo caso parte della colpa potrebbe ricadere sul segno zodiacale. In tutto lo zodiaco, infatti, ci sono 3 segni che si arrabbiano per nulla, sono loro i più irascibili. Quello che devi fare per andare a scoprire insieme chi fa parte di questa classifica è, ovviamente, continuare a leggere. Come la potresti prendere se trovassi anche il tuo segno zodiacale in questa classifica?

Forse, uno di questi segni zodiacali, se già conosci l’astrologia lo potresti facilmente intuire. Ma gli altri due quali saranno?

I 3 segni più irascibili dello zodiaco

Al terzo posto c’è un segno che forse non sospetti neanche. Si tratta dei Pesci: questo segno è considerato da tutti molto sensibile ed empatico. Ma quando si arrabbia conviene lasciarlo da solo e cambiare stanza. Gli scatti d’ira per loro sono improvvisi e spesso imprevedibili. Questi attacchi di rabbia come sono arrivati dovrebbero andare via. Ma forse ci vorrà del tempo.

Al secondo posto, l’Ariete: i nati sotto questo segno appaiono molto aggressivi, specie in alcune occasioni. Loro si arrabbiano anche per delle piccole sciocchezze, soprattutto quando le cose non vanno come se le aspettavano. L’Ariete deve sfogare tutti i suoi sentimenti, altrimenti potrebbe esplodere, ma spesso e volentieri per farlo sceglie una persona di cui si fida, poi gli passa e tutto torna normale.

Al primo posto non potevano che esserci loro, i nati sotto il segno dello Scorpione: questo segno appare tanto calmo e riflessivo. E forse lo è anche, almeno fino a quando qualcosa non lo fa scattare e lo fa arrabbiare. Allora si trasforma e si potrebbe anche non riuscire a contenere. E molto spesso, quando invece, la situazione non è di suo gradimento, potrebbe anche decidere di non fare e dire nulla: dentro di lui sta meditando la sua vendetta!