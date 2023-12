Indovina il proverbio, quattro parole 4 indizi: i più bravi ce la fanno sotto i 20 secondi

Se hai voglia di mettere veramente alla prova le tue capacità e la tua intuizione, allora questo test è ciò che stavi cercando.

I test danno la possibilità di utilizzare il proprio intuito e la logica per superare le sfide proposte, al tempo stesso divertendosi per un paio di minuti durante la giornata.

Se hai voglia di giocare e di metterti alla prova, essendo sicuro di conoscere la maggior parte dei proverbi, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a trovare quale sia il proverbio corretto che possa riuscire a completare le caselle con le lettere mancanti.

Per rendere questo test ancora più complicato rispetto a quanto già sarebbe, devi sapere che avrai a disposizione appena 20 secondi di tempo per poter trovare la soluzione corretta. E per questa ragione ti invito a impostare un timer così da non rischiare di superare il tempo limite, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero stato in grado di indovinare i termini giusti per poter completare questo indovinello.

Il test del proverbio: di sicuro anche tu lo avrai usato parlando

Per poter risolvere questo indovinello avrai quattro indizi a tua disposizione e dovrai riuscire a sfruttare al meglio ognuno di essi per poter trovare la risposta giusta nel tempo prestabilito. Se per caso non dovessi riuscire a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Innanzitutto devi sapere che questo proverbio non fa riferimento di sicuro a una situazione piacevole, ma anzi denota una condizione negativa. L’ultima parola fa riferimento a un simbolo molto importante nella religione cristiana che si può ritrovare in tutti i luoghi religiosi, come nelle aule scolastiche. Il terzo indizio fa riferimento invece alla seconda parola da dove indovinare, che include tutte le persone senza alcuna esclusione. Infine, come un quarto indizio devi sapere che questo proverbio fa riferimento al fatto che ognuno nella sua vita abbia i suoi problemi e i suoi guai e che li porti sulle spalle, esattamente come fanno gli altri.

Se i 20 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il proverbio da indovinare era il seguente: ad ognuno la sua croce.