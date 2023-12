Il segno zodiacale dei personaggi famosi: scopri se hai lo stesso carattere dei Vip

Sei appassionata di mondo dello spettacolo e VIP? Vediamo insieme il segno zodiacale di alcune star di Hollywood.

Anche i VIP sono determinati in misura importante dal loro segno zodiacale. Infatti alcuni sono più solari e simpatici, altri più tenebrosi e magnetici. Scopriamo il segno zodiacale di alcune star di Hollywood.

Ti sei mai chiesta perché alcuni attori, pur essendo bravissimi, hanno meno fascino e meno magnetismo di altri? Oppure perché alcuni Vip ti stanno antipatici a pelle mentre con altri avverti un certo feeling anche se non li conosci? Sappi che tutto dipende dal segno zodiacale. La personalità, il carisma, il carattere di ognuno di noi è fortemente influenzato dal nostro segno zodiacale. E questo vale anche per i personaggi famosi. Scopriamo il segno zodiacale delle star.

Ecco il segno zodiacale dei Vip

Ti piace da impazzire un certo attore? Potrebbe dipendere dal suo segno zodiacale che, magari, è proprio il tuo. Di seguito vediamo sotto quale segno zodiacale sono nati alcuni dei più famosi personaggi di Hollywood.

Il grande James Franco rispecchia in pieno la grinta e la determinazione del segno dell’Ariete. Bello, affascinante, misterioso ma soprattutto elegante: George Clooney è un Toro in piena regola. La simpatia e l’eclettismo di Johnny Deep si devono certamente al suo segno zodiacale: Gemelli.

Bello, dolce e con due occhi magnetici: Tom Cruise è un romantico Cancro, segno per cui la famiglia viene al primo posto. Se ti piacciono i “belli e dannati” che amano stare sempre al centro dell’attenzione ma con un cuore grande allora Ben Affleck è l’attore ideale per te: del segno del Leone. Non poteva che essere nato sotto il segno della Vergine il bravissimo Hugh Grant che sa gestire qualunque ruolo alla perfezione.

Passiamo ad un idolo della generazione z: Zac Efron. Il giovane attore ha fatto sognare milioni di adolescenti all’epoca di High School Musical. È un affascinante e dolce Bilancia, segno governato da Venere, la Dea dell’amore e della bellezza. Le millenials, invece, avevano un altro Vip nel cuore: Leonardo di Caprio. Avremmo fatto tutte cambio con la bella Rose ai tempi del Titanic. Il bellissimo attore ha tutto il magnetismo dello Scorpione. Bello, ironico e sempre solare: Brad Pitt è del Sagittario, un segno che ama i viaggi, le feste e che ha sempre la battuta pronta.

Forte, determinato, deciso, tutto d’un pezzo: Bradley Cooper è un Capricorno, segno che più di ogni altro sa ciò che vuole e sa come ottenerlo. Bello, impossibile e decisamente anticonformista: Ashton Kutcher – ex di Demi Moore e compagno di Mila Kunis- è un Acquario. Infine il leader dei Maroon Five, il romanticissimo Adam Levin, è del segno dei Pesci, il segno creativo e sognatore per eccellenza.