Prossima funzione di Whatsapp è pensata per chi ama stare tante ore a chattare

WhatsApp sta lavorando per introdurre una nuova funzione che non solo migliorerà l’estetica ma avrà benefici per chi lo usa a lungo

Il noto servizio di messaggistica WhatsApp sta apportando ulteriori aggiornamenti, con una nuova funzione che arriverà prossimamente.

L’azienda di proprietà Meta ha intenzione di introdurre un nuovo colore di sfondo a tema scuro per il suo client web insieme a una nuova barra laterale ottimizzata, progettata per migliorare l’estetica.

Non solo, questi miglioramenti ridurranno anche l’affaticamento degli occhi in ambienti con scarsa illuminazione. La nuova interfaccia è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento. Questo è destinato a migliorare ulteriormente l’estetica del client web, fornendo agli utenti un’interfaccia visivamente più gradevole. Di seguito, ecco tutte le novità.

WhatsApp: in arrivo una nuova funzionalità che migliorerà l’esperienza complessiva dell’app

WhatsApp sta lavorando a un nuovo tema scuro per il suo client web per adattarlo all’estetica della sua app Android. La combinazione di colori aggiornata è leggermente più scura e mira a fornire un’esperienza visivamente più coerente su tutte le piattaforme. Oltre al tema scuro, l’app sta sviluppando anche una barra laterale migliorata per il client web che integra il nuovo design visivo.

Con questo miglioramento, l’azienda mira a creare un’interfaccia più moderna, fornendo agli utenti un’esperienza di messaggistica migliorata. Anche se la nuova barra laterale è ancora in fase di sviluppo, il servizio di messaggistica sta lavorando attivamente per introdurre un nuovo colore di sfondo appositamente studiato per il tema scuro.

Questa aggiunta non riguarda solo l’estetica poiché gioca un ruolo fondamentale nel migliorare l’esperienza visiva completando al contempo il design complessivo. Particolarmente vantaggiosa in ambienti con scarsa illuminazione, la transizione di colori introdurrà un cambiamento sottile ma di grande impatto, rendendo l’interfaccia visivamente più gradevole e riducendo l’affaticamento degli occhi.

La nuova combinazione di colori per il tema scuro soddisfa anche il crescente desiderio degli utenti di un’esperienza ridisegnata. La modifica del colore tema scuro cambierà visivamente il client web per rispecchiare più da vicino l’estetica dell’app Android. La combinazione di colori aggiornata per il Web segue da vicino il passaggio alla modalità oscura sull’app Android.

Gli utenti si aspettano un aspetto coerente su tutte le piattaforme. Sfortunatamente, il nuovo tema scuro è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe essere disponibile per il client web in un futuro aggiornamento. A dicembre, WhatsApp ha introdotto interessanti aggiornamenti, tra cui l’aggiunta di messaggi fissati e la nuova funzionalità di ricerca degli utenti in base al nome utente. Nonostante sia la più grande piattaforma di messaggistica al mondo, la piattaforma continua ad aggiornare e testare nuove funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente.