Emma Marrone, anche lei cede ad un peccato di lusso: quanto costa la borsa super chic, cifra folle

Emma Marrone mostra un accessorio super lussuoso, non aveva mai ostentato la sua ricchezza. Il prezzo della borsa è folle.

Emma Marrone, nota soltanto come Emma, è una delle poche cantanti donne del nuovo millennio ad aver avuto un successo straordinario. La sua grinta rock è il suo ingrediente per il grande riscontro avuto nel pubblico italiano. La cantante non solo ha una vocalità originale, ma è anche stata una delle poche a fare un genere musicale lontano dal pop melodico.

Così la pop star italiana si è fatta strada sempre di più nelle classifiche musicali e oggi è una delle artiste femminili più note e sarà in gara al Festival di Sanremo 2024. La cantante è anche una delle più seguite sui social, con 6 milioni e mezzo di follower. Il suo profilo Instagram è molto attivo ed Emma pubblica spesso molte storie e contenuti anche parte della sua sfera privata, oltre che del suo amato lavoro. Recentemente ha pubblicato un contenuto che ha sorpreso non poco i suoi fan.

Emma Marrone e la sua borsa di lusso: cifre da capogiro

Emma Marrone è molto attenta alla moda e il suo look è molto rock. La cantante però non è una fashion blogger e non si è mai mostrata per la sua immagine sui social. L’artista, infatti, è sempre stata molto più attenta alla musica, ma recentemente ha ceduto all’ondata delle artiste di nuova generazione, tra le quali Elodie, che pongono molta attenzione al loro corpo e alla loro immagine, ponendosi come regine di stile, proprio come le artiste di oltreoceano.

Così la cantante non ha ceduto ai peccati di moda e ha mostrato una borsa di lusso molto costosa della Louis Vuitton. Ovviamente si tratta di una campagna del brand, che ha scelto Emma come influencer perfetta per veicolare l’identità del marchio. La borsa è molto cara e costa 6.000 euro, un prezzo davvero folle e che poche possono permettersi dato che si tratta di alta moda. La borda è nera e piccola, una tracolla con una catenella dorata e molto chic.

I follower sono rimasti molto sorpresi dalla decisione di Emma di mostrare un accessorio di lusso, dato che la cantante non lavora come influencer e spesso non ostenta grandi firme. Tuttavia, a differenza di tante vip ostentatrici del lusso, non ha ricevuto nessuna critica. Sicuramente l’accessorio è stato acquistato da alcune fan, anche se il prezzo è veramente proibitivo.