Stefano De Martino, commento che non può passare inosservato: le parole indirizzate al conduttore

Stefano De Martino ha ricevuto un commento molto particolare, ecco le parole rivolte al conduttore Rai nelle scorse ore.

Suonano davvero molto inaspettate le parole indirizzate al volto televisivo di Rai 2, che nei giorni scorsi è stato al timone del programma Da Natale a Santo Stefano. Scopriamo di che cosa si tratta.

Stefano De Martino ha appena ricevuto un messaggio pubblico, che lo ha lasciato letteralmente senza parole: è successo tutto all’improvviso per il conduttore napoletano. Chissà come reagirà adesso.

Stefano De Martino, le parole inaspettate indirizzate al conduttore

Stefano De Martino è un personaggio, oggi, sulla cresta dell’onda, e sta vivendo probabilmente uno dei momenti di maggiore successo da quando è cominciata la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Come molti di voi ricorderanno infatti, Stefano De Martino ha debuttato come ballerino, partecipando al talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dal titolo Amici Maria De Filippi, e tra i banchi della scuola più famosa d’Italia si è fatto conoscere per il suo talento innato nella danza. Dopo poco però ha appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi alla conduzione.

Negli ultimi anni Stefano De Martino è stato al timone di programmi di punta del palinsesto Rai tra quali Bar Stella, attraverso il quale ha accolto tanti ospiti, portando in scena le caratteristiche dei luoghi che hanno caratterizzato la sua infanzia. Bar Stella infatti è il nome del bar di suo nonno, dove trascorreva tutti i pomeriggi da bambino. Tutte le sue esperienze legate alla scatola magica che la tv rappresenta lo hanno reso senza dubbio uno dei personaggi più gettonati del panorama televisivo italiano, amato dal pubblico e a quanto pare anche dagli autori Rai.

Durante le feste di Natale ha condotto il programma TV Da Natale a Santo Stefano, e, a quanto pare, ha totalizzato un risultato grandioso e un numero di ascolti molto elevato. Il Christmas Show ha messo in scena parte dello spettacolo che Stefano De Martino sta portando nei teatri italiani, e dunque, proprio per questo motivo, la RAI gli ha fatto i complimenti pubblicamente, con una nota arrivata all’indomani della trasmissione, ovvero mercoledì 27 di dicembre, in cui gli autori tv hanno tenuto a sottolineare il risultato dello share.

A quanto pare per la prima serata i telespettatori sintonizzati su Rai 2 per seguire il programma di Stefano De Martino sono stati ben 600.000, con un picco di share di 2 milioni e 200 mila telespettatori incollati davanti alla tv nella seconda serata.