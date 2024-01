Come finisce Terra Amara? ‘Brutto’ spoiler: colpo di scena tra Hakan e Zuleyha

Le ultime puntate di Terra Amara saranno davvero sconvolgenti: gli spoiler annunciano un clamoroso colpo di scena che riguarda Zuleja

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno nuovi clamorosi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole. Zuleja e Hakan finalmente sembrano felici ma come sempre il loro momento di serenità durerà pochissimo. Betul è pronta a tutto per distruggere la vita dell’Altun.

La giovane si presenterà alla villa con un’arma da fuoco per ucciderla. Farà partire un colpo, ma Hakan se ne accorgerà appena in tempo e farà da scudo alla moglie. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleja delusa da Hakan

L’ultima stagione di Terra Amara sarà davvero decisiva per i protagonisti. Zuleja troverà la serenità tra le braccia di Hakan arrivando al punto di decidere di sposarlo. Intanto, Abdülkadir e Vahap saranno nei guai e in fuga da Çukurova, visto il coinvolgimento nell’omicidio di Fekeli e Demir.

I due saranno pronti a partire per la Siria e far perdere le proprie tracce. Proprio in quel momento l’Altun viene a sapere di essere stata ingannata: la donna viene a sapere che il suo futuro marito Hakan ha aiutato Abdülkadir a fuggire, Zuleja sarà arrabbiata e deciderà di mandare via dalla villa l’uomo.

Purtroppo a nulla serviranno le sue intimidazioni dato che Hakan con il suo modo arrogante minaccerà gli abitanti della tenuta di farlo entrare. Le anticipazioni però ci fanno sapere anche che il vero problema della signora Yaman non sarà tanto Hakan ma sua nipote Betul. Dietro tutti i suoi problemi c’è proprio la ragazzina che si mostrerà pronta a tutto per distruggerle la vita.

Spoiler: Hakan muore per difendere il suo amore

Nei prossimi episodi, un nuovo dramma colpirà Cukurova. Dopo il litigio tra Zuleja e Hakan l’uomo farà di tutto per dimostrarle il suo amore e farsi perdonare. Sarà proprio in quel momento che Betul si presenterà alla villa per uccidere l’Altun con un colpo fatale di pistola.

Hakan però capirà tutto e si metterà davanti a Zuleja per farle da scudo. Zuleja implorerà aiuto per il suo Hakan e Fikret rimarrà di sasso quando lo vedrà lì a terra, ma sarà proprio lui ad accompagnarlo in ospedale. Purtroppo, a nulla serviranno le cure.