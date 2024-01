Apparecchio denti gratis con ISEE basso: controlla se ne hai diritto

Bonus dentista: scopri come richiedere l’agevolazione e ricevere le cure, ottieni un apparecchio gratuito.

La salute dei nostri denti è davvero importante, questa parte del nostro corpo infatti ci permette di mangiare in serenità ogni tipologia di cibo. Andando avanti con gli anni, purtroppo i nostri denti potrebbero rovinarsi, tuttavia se ce ne prendiamo adeguatamente cura, non è detto che accada. Per prevenire i problemi e garantirne la salute, è importante avere delle sane abitudini quotidiane.

Prima di tutto, è necessario lavare i denti ogni giorno, sarebbe opportuno farlo dopo ogni pasto, tuttavia dovremmo cercare di lavarli almeno due/tre volte al giorno. Sarebbe bene passare anche il filo interdentale, è sufficiente ripetere questo passaggio anche solo qualche volta la settimana. La nostra igiene orale è importante per svariate ragioni, oltre che per la salute dei nostri denti, anche per il nostro alito e per diverse problematiche che potremmo riscontrare alla bocca, come ad esempio le afte.

Bonus dentista, come ottenere il tuo apparecchio gratis

Per mantenere i nostri denti in salute, dovremmo effettuare una pulizia dal dentista almeno una volta l’anno, tuttavia farla due volte l’anno sarebbe ottimale. È consigliato inoltre consumare tè e caffè con moderazione per non macchiarli eccessivamente, stesso discorso vale per il fumo che andrebbe eliminato. Da limitare sono anche i dolciumi che sono i principali nemici dei denti, e che potrebbero portare alla formazione di carie.

In alcuni casi particolari, è possibile ottenere agevolazioni per la cura dei denti, vediamo quali sono i requisiti. Chi ha un Isee inferiore a 6000 € ad esempio, è tenuto solo al pagamento del check-up ortodontico di 160 euro.

Le visite ortodontiche per i pazienti dai 0 ai 16 anni, che fanno parte di un nucleo familiare che ha un Isee inferiore a 6000 euro, sono gratuite, in questi casi può anche essere ottenuto l’apparecchio, sempre gratuitamente. Con un Isee che va da 6000 a 10.000 euro dovranno essere pagati dei ticket quando dovuto, anche gli apparecchi saranno a carico dell’utente.

Chi ha un Isee tra i 10.000 e i 15.000 euro, potrà beneficiare di una spesa calmierata per il costo delle cure dentistiche. Nel caso in cui l’Isee dovesse essere tra i 15.000 e i 25.000 euro, potranno essere ottenuti fino a 150 euro ogni semestre per le cure odontoiatriche, gli apparecchi però saranno a carico dell’utente. Generalmente questo discorso vale in tutta l’ Italia, questi dati in particolare sono riferiti direttamente al Friuli Venezia Giulia, ogni regione infatti potrebbe avere le proprie piccole variazioni.