Pressione alta addio con i consigli di un famoso medico: si regolarizza subito

Soffrire di pressione alta non è mai positivo. Scopri i rimedi illustrati da un famoso medico. Si abbasserà in pochi minuti.

Chi soffre di pressione alta sa bene come questo parametro sia in grado di influire sulla qualità della vita portando spesso a sensazioni spiacevoli come il mal di testa o il bisogno di fermarsi e di fare una pausa.

Tutti segni che un famoso medico ha analizzato al fine di trovare dei metodi per abbassare velocemente i valori pressori e per trovare una soluzione semplice al problema della pressione alta.

I consigli del medico per abbassare subito la pressione alta

Se pensi che la pressione alta (i cui sintomi sono spesso nascosti) fosse impossibile da abbassare ti sbagli di grosso. A dirlo è una famosa dottoressa che esercita da più di 15 anni. Jen Caudle (questo è il suo nome) è infatti un medico di famiglia che ama fare divulgazione e che negli ultimi tempi ha trovato riscontri non solo dai suoi pazienti ma anche da un gruppo nutrito di follower che amano ascoltare i suoi suggerimenti per una vita più sana. Tra i tanti non potevano ovviamente mancare quelli legati alla pressione che, secondo la dottoressa, sono spesso di tipo emotivo.

Per questo motivo, quando un paziente va in studio da lei, è solita non misurare subito la pressione ma attendere che prima si rilassi un po’. Il momento dell’attesa è infatti una forte fonte di stress per molte persone. E come sappiamo lo stress influisce negativamente sui valori della pressione. Secondo la dottoressa, quindi, prima di misurarla si dovrebbe sempre sedere e respirare in modo da rilassare mente e cuore. Ciò significa che anche quando ci si sente agitati si può agire allo stesso modo. Farlo, infatti, porterà diversi benefici aiutando anche a far abbassare la pressione troppo alta.

Per chi soffre sempre di pressione alta, le tecniche di respirazione rappresentano quindi un buon metodo per ridurre i valori e per sentirsi al contempo più rilassati. Non va infatti dimenticato che la pressione è strettamente legata alle emozioni e che imparare a lavorare su di esse è un buon modo per abbassarla. A ciò si devono ovviamente aggiungere anche i “classici” consigli che si rivelano sempre molto utili e che si possono riassumere in una dieta sana e con poco sale, nell’attività fisica moderata ma costante, nell’eliminazione di vizi come il fumo o l’alcol e nel mantenimento del peso forma.

Agendo in questo modo e seguendo i suggerimenti del medico (da contattare sempre in caso di pressione alta), abbassare la pressione sarà sempre più semplice.